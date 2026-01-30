Após 18 anos sem concurso na Saúde, governador Wanderlei Barbosa anuncia certame com 5.124 vagas

Próxima etapa é a publicação da portaria da comissão do concurso e a contratação da banca organizadora, para que o certame seja realizado ainda em 2026

Por Redação

Depois de 18 anos sem realização de concurso público para a área da Saúde no Tocantins, o governador Wanderlei Barbosa, acompanhado do secretário de Estado da Saúde, Carlos Felinto, anunciou nesta sexta-feira, 30, a autorização para a realização do novo concurso público da Saúde, que ofertará 5.124 vagas em 31 categorias profissionais.

Durante o anúncio, o governador destacou a dimensão histórica do certame e convocou profissionais e concurseiros a se prepararem.

“Atenção, concurseiros e concurseiras de todo o Brasil, especialmente os do Tocantins, aqueles que trabalham no sistema de saúde do nosso estado e também na iniciativa privada. Estamos comunicando a todos vocês que estou autorizando o concurso da Saúde em todas as áreas: técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos especialistas: são 31 categorias. E são mais de 5 mil vagas. Preparem-se para o maior concurso da história da saúde do Tocantins. O último foi em 2008”, salientou.

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Felinto, reforçou o impacto que o concurso terá na rede estadual. “Hoje [sexta-feira, 30] é um dia histórico para a Secretaria de Estado da Saúde e para o Governo do Tocantins, especialmente para o setor da Saúde. Tivemos a honra de receber o governador Wanderlei Barbosa, que anunciou a autorização para a realização do concurso público da Saúde, com a oferta de mais de 5.100 vagas. A partir de agora, avançamos para a próxima etapa, que é a publicação da portaria da comissão do concurso e a contratação da banca organizadora, para que o certame seja realizado ainda em 2026. Este é um passo fundamental para garantir mais profissionais, mais qualidade no atendimento e mais cuidado para a população tocantinense”, ressaltou.

Também participaram do anúncio o secretário de Estado da Administração, Paulo César Benfica Filho; o secretário de Estado da Comunicação, Márcio Rocha; e o reitor da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), Augusto Rezende.

Distribuição das vagas

Ao todo, são 5.124 vagas distribuídas em 31 cargos, incluindo 950 para enfermeiros; 1.895 para técnicos de enfermagem; 873 para médicos, sendo 593 exclusivamente para especialistas; além de 80 vagas para enfermeiro obstetra, ofertadas pela primeira vez para fortalecer a assistência materno-infantil. A área de fonoaudiologia também será contemplada com 80 vagas.

Texto: Débora Gomes/ Governo do Tocantins