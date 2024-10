Após denúncias, filiados destituem presidente e diretoria do Sindicato dos Taxistas

Caso envolve denúncia de venda de lote no valor de R$ 930 mil; Força Sindical deu suporte e orientação na condução da Assembleia Geral Extraordinária

Por Redação

O Sindicato dos Taxistas do Estado do Tocantins vive um momento conturbado. Após 60 dias de portas fechadas e denúncia de venda de patrimônio da entidade – um lote no valor de R$ 930 mil – os filiados convocaram Assembleia Geral Extraordinária na última semana e destituíram a então presidente, Eunice Rodrigues da Silva, a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal da entidade sindical. A Força Sindical acompanhou a Assembleia e atendeu as solicitações de orientações feitas pelos sindicalizados.

Durante a Assembleia Geral Extraordinária foram apresentadas fotos (comprovando as portas fechadas da entidade por mais de dois meses) e requerimentos de prestações de contas não atendidas. A informação é que a ex-presidente residiria, junto com sua família de forma indevida, na sede da entidade e há também denúncias de irregularidade na gestão do patrimônio.

Com a destituição aprovada, houve a formação de chapa e eleição aos cargos vacantes na Diretoria Executiva e no Conselho Fiscal. Eleito na Assembleia, o presidente José de Abreu Souza, destacou a presença de 45 dos 84 permissionários de táxis, e que o momento é de necessidade de união para reerguer a entidade sindical.

O presidente da Força Sindical, Carlos Augusto de Melo – Carlão, ressaltou o apoio à categoria e a disposição em contribuir no que couber à entidade. “Estamos ao lado dos taxistas para retomar a força deste importante sindicato”.

Obs.: As informações são da assessoria do Sindicato dos Taxistas do Estado do Tocantins, Contexto Comunicação