Após perseguição, PRF apreende caminhonete roubada com cerca de 418 kg de maconha no trecho entres os municípios de Lagoa da Confusão e Dueré

Na tentativa de fugir da abordagem, o indivíduo perdeu a direção do veículo e capotou. Confira o momento da perseguição e apreensão da droga.

Na tarde desta quinta-feira (17), por volta das 16 horas e 30 minutos, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 418 kg de substância análoga à maconha na região sul do Tocantins. As drogas estavam sendo transportadas em uma caminhonete MMC/Triton com registro de furto/roubo.

O veículo, em velocidade excessiva, levantou suspeitas dos policiais. Ao receber ordem de parada, o motorista iniciou fuga em alta velocidade – transitando na contramão com frenagens bruscas e realizando ultrapassagens proibidas – e foi acompanhado taticamente entre os municípios de Lagoa da Confusão e Dueré, pelas equipes da PRF. Após cerca de 20 km de fuga, o indivíduo perdeu o controle de direção, saiu da pista, capotou e, logo em seguida, evadiu-se do local pelo matagal. Parte da droga ficou espalhada pela vegetação.

CONFIRA AS IMAGENS DA FUGA E APREENSÃO DA DROGA

Ao realizarem inspeção no veículo e na área do acidente, os agentes localizaram 21 fardos com 418 tabletes, resultando por volta de 418 kg de substância análoga à maconha, no total. Após consultas nos sistemas, foi identificada restrição de roubo/furto da caminhonete registrada no dia 2 de agosto de 2024, no município de Uberlândia/MG.

Diante das informações obtidas, foram constatados, a princípio, os crimes de tráfico de drogas, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e recuperação de veículo roubado. O automóvel e os entorpecentes foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Gurupi para as demais deliberações legais.