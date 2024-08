Aprovação de Wanderlei Barbosa em Palmas sobe e chega a quase 70% segundo a Paraná Pesquisas

Por Redação

A popularidade do governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), segue em alta na Capital e atingiu 68% em levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 29.

O governador Wanderlei Barbosa agradeceu a confiança depositada pelos palmenses em sua Gestão.

“Recebo com muita humildade e gratidão o resultado desta pesquisa. É a demonstração de que nosso Governo está no caminho certo, trabalhando com responsabilidade para cuidar das pessoas e do Estado. Nossa Gestão é pautada na humanização, na valorização do povo e no compromisso com as grandes obras que transformam a vida dos nossos cidadãos. Esse reconhecimento nos estimula a continuar trabalhando com mais garra e determinação”, afirmou.