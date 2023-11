Aprovada a Lei proposta pelo Deputado Gutierres Torquato que incorpora Casamento Comunitário ao calendário cultural do Tocantins

Por Redação

Na Assembleia Legislativa do Tocantins, foi aprovada recentemente a lei proposta pelo Deputado Estadual Gutierres Torquato, que busca incorporar o Casamento Comunitário ao calendário cultural do estado. O projeto visa realizar o sonho de vários casais, proporcionando-lhes a oportunidade de oficializar a união, enquanto também regulariza juridicamente essa situação.

O Deputado Gutierres Torquato destaca a intenção de levar essa iniciativa a todas as cidades do estado, buscando alcançar casais que, de outra forma, não teriam condições de oficializar sua união. A proposta foi apresentada pelo deputado ainda este ano, no dia 23 de julho, após o sucesso do Casamento Comunitário realizado através do Instituto Gratidão Tocantins, em Gurupi.

Casamento Comunitário em Gurupi

A primeira edição do Casamento Comunitário, idealizada pelo deputado e realizada em parceria com o Instituto Gratidão Tocantins, foi realizada em Gurupi, no dia 24 de junho. Nessa ocasião, 100 casais celebraram sua união em uma cerimônia especial. Entre os participantes, Antonieta da Silva, aos 56 anos, expressou sua alegria, afirmando que nunca imaginou se casar em um evento tão lindo, realizando um sonho de sua juventude.

Fonte: Ascom Dep Gutierres Torquato