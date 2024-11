Armas e drogas são apreendidas na região central do Tocantins

da redação

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 50ª Delegacia de Polícia de Pedro Afonso, deflagrou a II etapa da operação Narco Zero, naquele município e também e Tupirama, a qual resultou nas prisões de quatro pessoas e na apreensão de mais de um quilo de cocaína, além de porções de maconha, bem como quatro armas de fogo de calibres diversos.

A ação teve como objetivo dar cumprimento a seis mandados de busca e apreensão em endereços de indivíduos investigados pela PC-TO por suposto envolvimento no crime de tráfico de drogas.

Comandada pelo delegado-chefe da 50ª DP, José Antônio da Silva Gomes e o delegado Nivaldo Antunes Siqueira, titular da 49ª DP, a ação contou com o apoio de equipes da 49ª DP de Pedro Afonso, da 51ª DP de Itacajá, do 3º Batalhão da Polícia Militar de Pedro Afonso e do Núcleo de Operações com Cães da Polícia Penal.

Armas de fogo

A operação Narco Zero culminou na apreensão de uma garrucha calibre 20, uma espingarda calibre 28, uma espingarda calibre 22, um revólver calibre 38, dez munições intactas do mesmo calibre, quatro munições intactas calibre 28, além de R$ 14 mil em dinheiro, balança de precisão, insumos para embalar as porções de drogas e demais itens relacionados ao tráfico.

Cocaína

Ainda no decorrer do cumprimento das ordens judiciais, os policiais localizaram e apreenderam cerca de um quilo de cocaína, avaliada em mais de R$ 60 mil, considerando o lucro com a venda após ser fracionada. Também foram apreendidos em poder dos suspeitos, um veículo FIAT Uno, uma motocicleta Honda CG 150 cc, aparelhos celulares, notebook, cartões bancários e vários sacos, modelo zip lock para embalar a droga.

Prisões

Durante as buscas, os policiais também prenderam em flagrante delito por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, os indivíduos de iniciais D.J.L.S. e N.N.R., ambos de 30 anos. Na mesma ação, a Polícia Civil também prendeu em flagrante delito, as mulheres de iniciais R.N.D., de 30 anos, autuada por posse ilegal de arma de fogo, e T.L.F., de 25 anos. Porém, ambas pagaram fiança e vão responder ao processo em liberdade.

Todos os presos e o material apreendido foram levados para a sede da 8ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Pedro Afonso. Após a realização dos procedimentos legais cabíveis, D.J.L.S. foi encaminhado à Unidade Penal Regional de Guaraí e N.N.R. foi recolhido à Cadeia Pública de Miranorte. Ambos permanecerão à disposição do Poder Judiciário.