Articulada pela senadora Professora Dorinha Seabra, governador Laurez e sua equipe apresentam prioridades em reunião com bancada federal em Brasília

Em Brasília, o governador Laurez Moreira reuniu-se nesta terça-feira (4) com a bancada federal do Tocantins para detalhar as prioridades do estado nas áreas de saúde, infraestrutura e educação. As propostas entregues foram fundamentadas em critérios técnicos e visam retorno social e desenvolvimento regional sustentável.

Por Wesley Silas

Na área da saúde, o governo informou sobre o quadro de endividamento do sistema e apresentou pedido de R$ 300 milhões em emendas. Do montante, R$ 200 milhões destinam-se ao incremento temporário do teto de Média e Alta Complexidade (MAC) e R$ 100 milhões para dar seguimento às obras dos Hospitais Gerais de Araguaína e Gurupi — R$ 50 milhões para cada unidade. Segundo o governador, o objetivo é reorganizar os serviços de saúde e concluir obras paradas para melhorar a qualidade e a eficiência do atendimento.

A senadora Professora Dorinha Seabra ressaltou a importância da atuação conjunta entre o governo estadual e a bancada federal, afirmando que a articulação é essencial para garantir que os recursos cheguem às áreas de maior necessidade, com ênfase em ações estruturantes na saúde.

Em infraestrutura, foram apresentadas demandas rodoviárias prioritárias, entre elas a duplicação de 43,5 km da BR-010, entre Porto Nacional e Palmas, com custo estimado em R$ 87 milhões, e a pavimentação da BR-235 no trecho entre Pedro Afonso e a divisa com o Maranhão — obra integrada ao corredor logístico do Matopiba e orçada em cerca de R$ 320 milhões.

Na educação, o governo propôs R$ 200 milhões para ampliação de unidades escolares, com foco na expansão de escolas em tempo integral e em formação profissional, visando ampliar acesso e melhorar a qualidade do ensino no estado.

O encontro reforçou a busca por alinhamento entre Executivo estadual e bancada federal para viabilizar recursos e acelerar obras de impacto social. Participaram da reunião os senadores Professora Dorinha Seabra, Eduardo Gomes e Irajá; os deputados federais Carlos Gaguim, Ricardo Ayres, Vicentinho Júnior, Thiago Dimas, Toinho Andrade e Eli Borges; além dos secretários de Estado Vânio Rodrigues (Saúde) e Ronaldo Dimas (Planejamento e Orçamento) e do subprocurador do Tocantins em Brasília e responsável interino pela Secretaria Extraordinária de Representação em Brasília (Serb), Elfas Cavalcante.