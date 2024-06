Atuação parlamentar: Deputado Federal Carlos Gaguim entrega caminhões para municípios do Tocantins

Por Redação

No dia 24 de junho de 2024, a sede da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) em Palmas, Tocantins, foi palco de um evento significativo que beneficia várias localidades da região. O Deputado Federal Carlos Gaguim realizou a entrega de caminhões, marcando a primeira etapa de um programa ambicioso de distribuição.

Esse movimento faz parte de uma série de ações voltadas para o fortalecimento da infraestrutura dos municípios tocantinenses. A cerimônia contou com a participação do Governador Wanderlei Barbosa e dos Senadores Eduardo Gomes e Professora Dorinha, destacando a colaboração contínua entre diversas esferas de governo. “Esta é apenas a primeira fase. Estamos firmemente comprometidos com o desenvolvimento e a melhoria das condições de trabalho em nossas cidades”, afirmou o Deputado Carlos Gaguim durante seu discurso.

Os caminhões, adquiridos por meio de emendas parlamentares, têm como objetivo central melhorar a logística e os serviços públicos oferecidos às populações locais. Eles serão utilizados em uma ampla gama de atividades, desde o transporte de materiais até o suporte a obras públicas.

Os prefeitos presentes expressaram sua gratidão pela iniciativa, sublinhando a importância desses novos recursos para suas cidades. “Com este caminhão, seremos capazes de otimizar nossos serviços e atender melhor nossas comunidades”, afirmou a Prefeita Flávia do Leitoa, de Crixás.

A entrega realizada na Codevasf representa apenas a primeira etapa de um amplo projeto que continuará a beneficiar outras localidades do Tocantins nos próximos meses. Carlos Gaguim reforçou seu compromisso com a população, garantindo que seguirá empenhado na busca de recursos para suprir as necessidades dos municípios.

Este evento exemplifica como a articulação política pode resultar em melhorias concretas para as cidades, promovendo o desenvolvimento regional e a qualidade de vida dos cidadãos. A expectativa é que os novos caminhões comecem a operar nas próximas semanas, trazendo benefícios imediatos para as comunidades contempladas.