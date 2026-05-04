Laurez Moreira rebate especulações da oposição e reafirma projeto majoritário para o Tocantins

Em tom de pré-campanha, vice-governador critica Saúde e Infraestrutura do Estado e oficializa nomes do PSD

Por Wesley Silas

O vice-governador e presidente estadual do PSD, Laurez Moreira, reagiu às movimentações recentes no cenário político do Tocantins e reafirmou a solidez de seu projeto majoritário. Em nota oficial, o pré-candidato ao Governo do Estado minimizou as especulações sobre uma possível enfraquecimento político e detalhou a reestruturação da chapa após a saída de nomes e a readequação de estratégias internas.

Recuo de César Halum e reajuste de legendas

A principal mudança na estrutura do PSD envolve o ex-deputado federal César Halum, que recuou de sua pré-candidatura à Câmara Federal e agora disputará uma vaga na Assembleia Legislativa (Alepa). A decisão ocorre em um momento de rearranjo partidário provocado pela falta de uma legenda competitiva para o cargo federal, após a migração de Mauro Carlesse da disputa à Câmara para o Senado e a saída de Iratã Abreu, que se filiou ao PSDB, sob o comando do também pré-candidato ao governo, Vicentino Júnior.

Ao comentar a mudança, Laurez destacou a trajetória de Halum, classificando-o como uma liderança de experiência e credibilidade, essencial para o desenvolvimento do setor produtivo e a articulação política do grupo.

Críticas à gestão Wanderlei Barbosa

No comunicado, o vice-governador adotou um tom crítico em relação à atual administração de Wanderlei Barbosa. Laurez apontou o que chama de “momento crítico” do estado, citando problemas estruturais na saúde pública — com destaque para as lotações no Hospital Geral de Palmas (HGP) e o atraso nas obras do Hospital Geral de Gurupi (HGG) — além da precariedade das rodovias e do baixo nível de alfabetização nas escolas.

“Muitos preferem gastar tempo discutindo composições partidárias enquanto a população enfrenta corredores lotados e estradas em situação precária”, afirmou Moreira, defendendo que o debate político deve focar em soluções para o produtor rural e para a assistência social.

Composição da chapa para 2026

Mesmo diante das investidas da oposição, Laurez Moreira garantiu que o PSD mantém uma frente competitiva e que o projeto para o Palácio Araguaia segue inalterado. A chapa conta atualmente com:

Governo do Estado: Laurez Moreira.

Senado Federal: Irajá Silvestre (busca a reeleição) e Mauro Carlesse.

Câmara Federal: Larissa Rosenda.

Assembleia Legislativa: César Halum.

O pré-candidato encerrou a nota afirmando que tem percorrido os 139 municípios tocantinenses para ouvir as demandas locais e que o foco da legenda será converter o diálogo com o eleitorado em um plano de governo que responda aos desafios fiscais e sociais do Tocantins.

NOTA À IMPRENSA – LAUREZ MOREIRA



O Tocantins vive um momento crítico e preocupante. Estamos diante de uma crise que afeta diretamente a vida das famílias tocantinenses, com problemas graves na saúde, na educação, na infraestrutura e na assistência a quem mais precisa.

O que mais me causa indignação é ver que muitos preferem gastar tempo discutindo a minha composição à chapa federal, alheios aos problemas da população, que enfrenta corredores lotados no Hospital Geral de Palmas, enfrenta a demora na conclusão do Hospital Geral de Gurupi, estrutura precária das escolas, do baixo nível de alfabetização, das estradas em situação precária e da ausência de apoio básico ao produtor rural.

Convido todos, políticos, lideranças e formadores de opinião, a voltarmos o olhar para aquilo que realmente importa: os problemas reais do Tocantins e as soluções que a população espera de nós.

Esclareço ainda que o PSD possui uma frente competitiva e preparada, com um projeto sólido para o Tocantins, tendo a mim, Laurez Moreira, como pré-candidato ao Governo do Estado, o senador Irajá Silvestre (PSD), que busca a reeleição, o ex-governador Mauro Carlesse como pré-candidato ao Senado Federal, Larissa Rosenda como pré-candidata a deputada federal, ampliando ainda mais a participação feminina e a força da legenda no processo eleitoral, e César Halum como pré-candidato a deputado estadual.

César Halum é uma das grandes referências da política tocantinense, com uma trajetória marcada pelo trabalho sério, pela defesa do setor produtivo e pela forte atuação em favor do desenvolvimento do Estado. Ex-deputado federal, ex-secretário de Estado e uma liderança respeitada em todas as regiões do Tocantins, Halum soma experiência, credibilidade e capacidade de articulação política.

Tenho percorrido os 139 municípios do Estado, ouvindo de perto as dores, as necessidades e o clamor do nosso povo. É nas ruas, no diálogo e no contato direto com as pessoas que se compreende o tamanho dos desafios que precisamos enfrentar. E isso precisa mudar.

Laurez Moreira

Presidente estadual do PSD no Tocantins e vice-governador do Tocantins