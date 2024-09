Aula inaugural do Mestrado em Educação da UFT e Seduc destaca uso de tecnologias nas escolas

Por Redação

Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e a Universidade Federal do Tocantins (UFT) lançaram a 8ª turma do Programa de Pós-Graduação Profissional em Educação (PPPGE/UFT), marcando uma colaboração inédita entre as instituições. A aula inaugural, realizada nessa sexta-feira, 6, no auditório da Reitoria do campus de Palmas, destacou a importância da parceria, que visa aprimorar a formação de educadores da rede estadual de ensino.

O evento contou com um painel de debate sobre o impacto das tecnologias no ambiente escolar e na prática pedagógica, que reuniu especialistas da área. A cerimônia de abertura também enfatizou a relevância do convênio celebrado entre Seduc e UFT, que oferece vagas exclusivas para professores da rede pública estadual. Com mais de 700 candidatos para 20 vagas, o processo seletivo foi altamente concorrido.

O Secretário de Estado da Educação, Fábio Vaz, ressaltou a importância da intencionalidade pedagógica na integração das tecnologias digitais.

“A intencionalidade pedagógica é fundamental para que possamos lidar de forma efetiva com o mundo digital na educação. Precisamos muito mais do que apenas utilizar ferramentas tecnológicas; é importante que façamos um planejamento cuidadoso para que essas ferramentas sejam empregadas de forma estratégica”, frisou.

Durante o painel, o coordenador do Mestrado Profissional em Educação, Damião Rocha, destacou o caráter histórico da colaboração. “Estamos vivendo um momento histórico com este convênio com a Seduc. É a primeira vez que abrimos vagas exclusivas para professores da rede estadual, o que representa um marco importante para a formação continuada desses profissionais. Acredito firmemente que a pesquisa aplicada e a abordagem intervencionista do nosso programa de mestrado irão contribuir decisivamente para a qualidade da educação básica no nosso estado”, afirmou.

Aula Magna: Tecnologia nas Escolas

O ponto alto do evento foi a Aula Magna, que abordou o tema “Tecnologia nas Escolas”. O painel de debate contou com a participação do titular da Seduc, Fábio Vaz; da Vice-Reitora da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), Darlene Teixeira Castro; do coordenador do Programa de Pós-Graduação em História, Patrimônio e Sociedade (PPGHispam/UFT), George Leonardo Seabra; da professora de Jornalismo e do Mestrado em Educação na UFT, Marluce Zacariotti; e do coordenador do PPGE/UFT, Damião Rocha. Os palestrantes discutiram o papel crescente da tecnologia na educação e suas implicações para o ensino.

Darlene Teixeira falou sobre o papel do mestrado na formação dos professores. “O grande desafio é encontrar um equilíbrio e refletir sobre como podemos incorporar a tecnologia de maneira efetiva. É exatamente isso que vocês terão a oportunidade de explorar nas disciplinas do mestrado. Com a orientação de vários professores especialistas, vocês poderão refletir e estudar como aplicar essas tecnologias de forma que beneficiem verdadeiramente suas escolas e municípios”, pontuou a vice-reitora da Unitins.

Marluce Zacariotti abordou o papel fundamental dos educadores na busca por conhecimento. “É essencial que os professores se dediquem à pesquisa e ao estudo contínuo, reconhecendo que eles são os principais agentes desse processo”, pontuou.

O coordenador do PPGHispam, George Seabra, abordou os desafios de educar em uma sociedade altamente conectada. “É necessário que os professores incentivem os alunos a terem senso crítico a respeito das informações obtidas por meio de inteligência artificial, por exemplo, pois muitos não possuem as habilidades adequadas para usar a internet de maneira eficaz”, concluiu.

Perspectivas dos Participantes

Rosângela Ribeiro, diretora de Modalidades Educacionais da Seduc e aluna do curso, comentou sobre a adoção de tecnologias no ensino. “A integração de tecnologias no ambiente escolar transforma significativamente o processo de ensino-aprendizagem. Investir em nossa formação contínua é fundamental para fazer a diferença no processo educativo. As tecnologias têm o potencial de transformar nossa prática e proporcionar uma educação mais dinâmica e eficiente”, considerou.

Aluno do curso e professor de Educação Básica, Cláudio Bento reforçou a necessidade de integrar as ferramentas tecnológicas ao processo educativo.

”Não podemos abrir mão dessas ferramentas; pelo contrário, precisamos integrá-las de maneira funcional no processo educativo. Ao fazer isso, tornamos o aprendizado mais relevante e engajador, alinhando nossa prática às realidades tecnológicas que os alunos enfrentam diariamente”, ressaltou.

Edição: Ana Luiza Dias/Governo do Tocantins