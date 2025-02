Baixa demanda de passageiros leva empresa de transporte coletivo de Gurupi solicita rescisão de contrato

A expectativa inicial era de 64.050 passageiros por mês. No entanto, nos primeiros meses de operação gratuita, a média foi de 10 mil passageiros mensais, e após o início da cobrança tarifária, essa demanda caiu para cerca de 6 mil usuários por mês. Prefeitura informou que vai solicitar a continuidade do serviço pelos próximos 45 dias até que seja iniciado novo processo licitatório .

A empresa responsável pelo transporte coletivo de Gurupi, Izabely Transportes, solicitou à Prefeitura de Gurupi, nesta terça-feira, 04, a rescisão amigável do contrato de prestação do serviço. Em ofício encaminhado à Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT), a empresa alegou que a baixa procura pelo serviço inviabiliza sua continuidade no Município.

Segundo o documento, a empresa foi contratada por meio de concorrência pública em 2023 para operar o transporte coletivo na cidade, mas a demanda real de passageiros ficou muito abaixo do previsto. A expectativa inicial era de 64.050 passageiros por mês. No entanto, nos primeiros meses de operação gratuita, a média foi de 10 mil passageiros mensais, e após o início da cobrança tarifária, essa demanda caiu para cerca de 6 mil usuários por mês. Além disso, aproximadamente 40% desse total são gratuidades, o que, segundo a empresa, compromete a viabilidade financeira do serviço.

Para evitar a descontinuidade do serviço, a AMTT informou que solicitará à empresa que mantenha o transporte funcionando por mais 45 dias, período necessário para que a Prefeitura possa regulamentar um novo processo licitatório. Além disso, o município estuda alternativas para garantir um sistema de transporte coletivo viável para a população, levando em consideração a demanda real e a necessidade de ajustes no modelo de operação.