Balanço: Tocantins teve mais de 380 postes derrubados em 2024; Palmas e Araguaína foram as cidades com mais ocorrências

Somente em dezembro, 36 estruturas foram danificadas no estado. Concessionária de energia orienta o que fazer nessas situações. No ranking de municípios com maior quantidade Palmas lidera com 106 casos, seguido por Araguaína com 47 caso, Porto Nacional 26 e Gurupi 18

Por Redação

O período de férias é sempre marcado por um aumento significativo na movimentação de veículos, impulsionado pelas festas e viagens. Com isso, aumenta também a possibilidade de acidentes de trânsito e, consequentemente, as chances de haver uma colisão com postes de energia. Somente em dezembro, 36 estruturas foram danificadas no Tocantins. Ao longo de 2024, foram 382 postes abalroados, com destaque para Palmas e Araguaína.

Acidentes com postes são perigosos porque, além de envolver a vida e segurança dos condutores, também podem impactar o fornecimento de energia para a população. Em 2024, mais de 249 mil tocantinenses tiveram o abastecimento de energia impactado em decorrência de abalroamentos de postes.

No ranking de municípios com maior quantidade de postes abalroados, os três primeiros colocados foram: Palmas (incluindo a região de Taquaralto) com 106 estruturas danificadas por veículos; Araguaína com 47 e Porto Nacional com 26. Confira a lista das cidades:

1) Palmas – 106;

2) Araguaína – 47;

3) Porto Nacional – 26;

4) Gurupi – 18;

5) Campos Lindos e Peixe – 9 abalroamentos cada;

Seguidas de Pedro Afonso, com 7 ocorrências, Paraíso do Tocantins (6) e Goiatins (5).

Esse tipo de acidente é preocupante por representar risco à vida e possibilidade de choque elétrico. Além disso, os abalroamentos afetam toda a comunidade em geral. “Dependendo do poste atingido, milhares de clientes podem ficar sem energia no ato da ocorrência. Escolas, unidades de saúde, unidades de segurança, comércios – todos podem ser impactados. Por isso, recomendamos sempre total atenção no trânsito. Não usar o celular enquanto dirige e manter-se sempre alerta são orientações fundamentais”, alertou o Coordenador do Centro de Operações Integrado da Energisa, Tony Franco.

Na maioria dos casos, quando há interrupções na energia por esses acidentes, o fornecimento é normalizado em até três minutos para a maioria dos clientes. Isso é possível devido às tecnologias que permitem a transferência de cargas de uma região para a outra. “Através do Centro de Operações da Energisa, nós isolamos o trecho danificado pelo acidente e realizamos a transferência de carga para que os clientes não precisem esperar os reparos, que podem durar em média quatro horas”, explicou o coordenador.

Vale reforçar que, no caso de abalroamentos, os custos são de responsabilidade de quem causou os acidentes. Os custos de reparação variam, podendo chegar em até R$35 mil, dependendo do tipo de estrutura danificada.

Além dos danos com as estruturas, os acidentes por abalroamentos representam ainda um perigo maior: risco à vida. Pois quem está nos veículos ou nas proximidades do acidente podem ficar expostos à choques elétricos, no caso de os fios expostos estarem energizados. A principal recomendação nestes casos é manter a calma, permanecer dentro do veículo e acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros (193) e a Energisa (0800 721 3330).

Confira abaixo algumas dicas que podem fazer a diferença na segurança em casos como estes:

1.Caso você identifique que não é seguro, permaneça dentro do veículo;

2.Não toque no poste ou nos fios elétricos, pois podem estar energizados e representar um risco à vida;

3.Se houver água no local, ou estiver chovendo, mantenha-se dentro do veículo. Se estiver presenciando um acidente, mantenha-se afastado;

4.Espere pela ajuda especializada: Somente profissionais capacitados devem se aproximar do local do acidente para realizar os procedimentos de segurança;

5.Não utilize ou toque em qualquer objeto metálico para tentar se desvencilhar do poste ou dos fios;

6.Caso presencie um acidente deste tipo, informe às pessoas próximas sobre os riscos e instrua-os a manter distância;

7.Dirija com responsabilidade e atenção, respeitando as normas de trânsito, para evitar acidentes.

As imagens retratam acidentes que aconteceram no Tocantins