Banda baiana Patchanka é confirmada pela Prefeitura de Gurupi como quinta atração nacional para o Carnaval 2025

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, divulgou a quinta atração nacional para o Carnaval 2025. A banda baiana Patchanka subirá ao trio elétrico na noite do dia 03 de março, trazendo toda a energia do axé music para animar os foliões. Patchanka é uma banda de música que mistura diversos estilos, incluindo rock, reggae e ritmos latinos, conhecida por suas apresentações energéticas e engajadas.

Com a confirmação da banda Patchanka, o Carnaval de Gurupi já conta com cinco atrações nacionais. A festa começa no dia 28 de fevereiro com a dupla Hugo e Guilherme, seguida por Olodum no dia 1º de março. No dia 02 de março, Diego e Victor Hugo prometem arrastar os apaixonados pelo Carnaval, e Limão com Mel encerrará a programação.

Além das atrações nacionais, mais de 50 artistas regionais também farão parte da programação, garantindo cinco dias de festa com muita música e alegria para todos os públicos.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Liliane Pagliarini, destacou que a programação está sendo preparada com muito carinho, trazendo artistas que vão contagiar os foliões. “Este ano, estamos trazendo uma grande novidade: um circuito mais amplo, com uma estrutura nunca vista em Gurupi. Teremos um espaço seguro, parque de diversão, praça de alimentação coberta, arquibancada ampliada e muito mais. Estamos preparando tudo com muito cuidado para que os foliões tenham o melhor Carnaval de todos os tempos”, afirmou a secretária.