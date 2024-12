Biomédicas do Tocantins se destacam na produção científica nacional

Com apoio do Sabin, as profissionais lideraram estudos apresentados em congressos nacionais ao longo de 2024, reforçando o protagonismo feminino na ciência e contribuindo para avanços na saúde. Entre as três está a Técnica do Sabin Gurupi, Kátia Bernardes.

Biomédicas do Tocantins estão mostrando a força da mulher na ciência ao liderarem pesquisas de destaque no cenário nacional. Com apoio do Sabin Diagnóstico e Saúde, organização da qual fazem parte, essas cientistas têm produzido estudos que ampliam o conhecimento sobre doenças, apontam caminhos para soluções em saúde e fortalecem o protagonismo feminino no campo científico, tradicionalmente marcado por desafios de representatividade.

Essas mulheres combinam paixão, conhecimento e curiosidade para transformar sua atuação em impacto real.

Conheça um pouco de três destas profissionais:

Patrícia Cavalcante, Coordenadora Técnica do Sabin no Tocantins

Há 8 anos na empresa, Patrícia Cavalcante construiu uma sólida carreira que começou no setor técnico, passando por áreas de assessoria científica e qualidade, até assumir a coordenação técnica há quase três anos. Formada em Biomedicina, especialista em Gestão da Qualidade e Segurança do paciente, ela se destaca pela dedicação contínua aos estudos e à pesquisa, acreditando que o desenvolvimento científico é essencial para a evolução da saúde.

Patricia apresentou dois estudos no Congresso Brasileiro de Patologia Clínica (CBPC), em setembro de 2024. Um deles mapeou a prevalência de diabetes mellitus no Tocantins, com base nos achados laboratoriais, fornecendo dados fundamentais para o planejamento de estratégias de prevenção e controle. O outro analisou um caso clínico de leucemia mieloide crônica, demonstrando como a medicina laboratorial cada vez mais tem se tornando essencial no auxílio diagnóstico.

“O Sabin oferece um ambiente propício para crescermos como profissionais e pesquisadores. A ciência está sempre em movimento e, para oferecer saúde de qualidade, precisamos acompanhar essa evolução. Com acesso a um rico banco de dados e apoio institucional, temos as ferramentas necessárias para produzir conhecimento que realmente faz a diferença na vida das pessoas.”

Kátia Bernardes, Supervisora Técnica do Sabin Gurupi

A trajetória de Kátia Bernardes é marcada por superação e perseverança. Após interromper sua graduação por questões familiares, retornou aos estudos uma década depois, conciliando maternidade, desafios emocionais e formação acadêmica. Formada em Biomedicina, ela avançou em sua qualificação com especializações, um mestrado em 2023 e um MBA em Inteligência Artificial. Sua carreira começou em outra empresa, posteriormente integrado ao Sabin.

Durante a pandemia de COVID-19, Kátia enfrentou desafios logísticos e emocionais do período, liderando sua equipe em um cenário de intensa demanda. Desenvolveu sua dissertação de mestrado sobre a relação entre marcadores laboratoriais e a COVID-19.

Em 2024, Kátia apresentou dois trabalhos no Congresso Brasileiro de Análises Clínicas (CBAC). O primeiro destacou a prevalência da dengue em Gurupi, abordando fatores epidemiológicos e estratégias de monitoramento contínuo. O segundo analisou a incidência da doença no estado entre 2023 e 2024, oferecendo novos insights para diagnósticos e tratamentos.

“Minha paixão pelo conhecimento sempre foi meu combustível. Cada desafio me motiva a crescer, e no Sabin encontrei um ambiente que incentiva o desenvolvimento científico e valoriza a atuação feminina. É recompensador contribuir com a saúde pública e, ao mesmo tempo, inspirar outras mulheres a buscarem seus sonhos.”

*Ilselena Mesquita, Biomédica do Sabin no Tocantins

Com 13 anos de formação e 10 anos de dedicação ao Sabin, Ilselena Mesquita construiu uma trajetória sólida e impactante na Biomedicina, onde une ciência e compromisso social. Apaixonada por microbiologia, área que inspirou suas publicações acadêmicas, ela enxerga na pesquisa uma ferramenta crucial para o avanço da saúde.

Durante sua atuação no Sabin, Ilselena teve a oportunidade de desenvolver seu trabalho em um ambiente de constante aprendizado e inovação, sempre com foco em práticas que beneficiem a saúde local. No CBPC, apresentou uma pesquisa sobre cromomicose, uma infecção fúngica rara, evidenciando a importância de diagnósticos precoces para tratamentos mais eficazes e expandindo o conhecimento sobre doenças negligenciadas.

“Desde o início da minha jornada, a busca por conhecimento tem sido minha maior motivação. No Sabin, encontramos um espaço não só para o desenvolvimento contínuo, mas também para transformar desafios em avanços concretos. Cada descoberta que fazemos é um passo à frente na nossa missão de melhorar a saúde das pessoas.”

O apoio do Sabin à ciência e à pesquisa

O Grupo Sabin tem investido consistentemente na valorização do conhecimento acadêmico, promovendo um ambiente que incentiva a produção científica e a participação de suas profissionais em eventos nacionais e internacionais. Segundo Nayara Borba, gestora do Sabin no Tocantins, a colaboração entre ciência e prática clínica é essencial para alcançar resultados transformadores.

“Nos orgulhamos de apoiar essas biomédicas que não apenas conquistam espaço na ciência, mas também impactam positivamente a saúde pública. Cada estudo apresentado e cada desafio superado refletem o compromisso do Sabin com o progresso da ciência e a valorização de suas colaboradoras.”

Com uma visão alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o Sabin segue promovendo a equidade de gênero e o avanço da ciência, fortalecendo o papel das mulheres como líderes no cenário acadêmico e científico.

