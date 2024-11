BR-153: Batida entre três caminhões termina em morte no sul do estado

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 647, em Gurupi. No local havia um controle no sistema pare/siga. O trecho ficou totalmente interditado até as 20h, segundo a Ecovias do Araguaia. A partir desse horário o trânsito foi liberado parcialmente.

A PRF informou que o condutor do terceiro veículo, o último da fila, não conseguiu frear a tempo e colidiu causando um engavetamento. Em seguida esse mesmo veículo começou a pegar fogo junto com o segundo, que estava no meio.

A PRF também informou que houve óbito do condutor do terceiro veículo. O Instituto Médico Legal (IML) encaminhou uma equipe para o local no fim da tarde.