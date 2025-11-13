Brasil Antenado: mais de 50 mil famílias do Tocantins e Roraima estão aptas a receber gratuitamente o kit da nova parabólica digital

Inscritos no CadÚnico podem solicitar o agendamento da instalação da nova parabólica digital sem nenhum custo

Por Redação

A Entidade Administradora da Faixa (EAF), o Ministério das Comunicações (MCom) e a Anatel detalharam nesta terça-feira, 11/11, em entrevista coletiva de imprensa, como vai funcionar o atendimento do Brasil Antenado nos 47 municípios do Tocantins e de Roraima da chamada Fase B do programa. Nos dois estados, o programa tem potencial para atender e instalar gratuitamente kits de uma nova parabólica digital para mais de 50 mil famílias aptas.

Participaram da coletiva o CEO da EAF, Leandro Guerra, e o Secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, Wilson Wellisch.

“As famílias que estão recebendo a nova antena são beneficiárias de programas sociais do governo, por meio do Cadastro Único. É importante destacar que se trata de uma política pública totalmente gratuita, voltada à inclusão social. A televisão aberta, especialmente em áreas rurais, é muitas vezes a principal — e em alguns casos, a única — fonte de informação dessas comunidades”, destacou Guerra.

Wilson Wellisch, secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, frisou a importância da participação das famílias aptas a receber o kit. “Essa é uma ação que depende da iniciativa do próprio beneficiário — de demonstrar interesse, fazer o agendamento, solicitar a instalação. Nosso esforço é para massificar a comunicação e chegar o mais próximo possível dessas famílias. Essa é uma política pública que busca atender de forma ampla, oferecendo som e imagem de alta definição, e garantindo que essa população tenha acesso a um conteúdo de qualidade.”

Executado pela EAF, o Brasil Antenado é um programa do MCom em parceria com a Anatel que visa garantir a famílias de menor renda inscritas no CadÚnico acesso gratuito ao sinal de TV aberta digital.

Agendamento e instalação

As famílias inscritas no CadÚnico das cidades contempladas podem agendar a instalação pelo site brasilantenado.org.br ou pelo telefone 0800 729 2404 (também disponível via WhatsApp). Todo o processo é gratuito, incluindo fornecimento e instalação do kit da nova parabólica digital.

As cidades

No Tocantins, as cidades contempladas são: Abreulândia, Alvorada, Ananás, Aparecida do Rio Negro, Aragominas, Arapoema, Bandeirantes do Tocantins, Barra do Ouro, Bernardo Sayão, Campos Lindos, Centenário, Chapada da Natividade, Conceição do Tocantins, Crixás do Tocantins, Divinópolis do Tocantins, Dois Irmãos do Tocantins, Itacajá, Itapiratins, Jaú do Tocantins, Lagoa do Tocantins, Lizarda, Marianópolis do Tocantins, Muricilândia, Novo Jardim, Palmeirante, Paranã, Pau D’Arco, Pindorama do Tocantins, Ponte Alta do Bom Jesus, Ponte Alta do Tocantins, Recursolândia, Riachinho, Rio da Conceição, Rio Sono, Sandolândia, Santa Fé do Araguaia, Santa Maria do Tocantins, Santa Rosa do Tocantins, Santa Tereza do Tocantins, São Félix do Tocantins, São Salvador do Tocantins, Silvanópolis, Taipas do Tocantins e Tupiratins.

Já em Roraima, o serviço está disponível para moradores de Alto Alegre, Amajari e Uiramutã.

As fases

Leandro Guerra, da EAF, reforçou que o programa é executado em três fases em 323 municípios de 16 estados até junho de 2026. Iniciada em outubro e com término previsto para 13 de março de 2026, a fase B contempla 138 municípios, sendo a que tem o maior número de cidades participantes, com 229 mil famílias aptas. A terceira e última etapa ocorrerá de 12 de janeiro a 13 de junho de 2026, atendendo mais 108 municípios de outros estados.

Caravana Brasil Antenado

Com a ampliação do prazo da Fase A até dezembro, a Caravana Brasil Antenado, iniciativa que leva atendimento presencial sobre o programa, segue percorrendo os estados. O veículo permanece um dia em cada município, oferecendo demonstrações práticas do uso da parabólica digital e orientações para o agendamento do equipamento.

Até o momento, a caravana já percorreu os estados do Ceará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Pará e Pernambuco e seguirá visitando as cidades da Fase A até dezembro. As cidades da Fase B começam a receber a visita da carreta em 17 de novembro. A primeira cidade será São João da Fronteira, no Piauí.

A caravana conta com o apoio das prefeituras, dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e de lideranças locais para alcançar as famílias aptas.

Brasil Antenado

O programa foi viabilizado a partir da portaria MCom nº 17.337, de 7 de abril de 2025. O objetivo central é assegurar o acesso à informação como direito fundamental, principalmente em regiões com sinal insuficiente, promovendo uma transformação estrutural no acesso à televisão aberta e gratuita para diversas famílias. O programa foi dividido em três fase, até junho de 2026.

Fase A (14/07/2025–13/12/25): 77 municípios, em 6 estados (MA, PI, PA, CE, RN e PE) mais de 220 mil famílias aptas.

Fase B (13/10/2025 – 13/03/2026): 138 municípios, em 5 estados (TO, PA, RR, PI, MA) – mais de 229 mil famílias aptas.

Fase C (12/01/2026 – 13/06/2026): 108 cidades, em 8 estados (ES, MG, GO, BA, MT, MS, RO, RS), sendo mais de 222 mil famílias aptas.

A lista completa de cidades está disponível no site oficial brasilantenado.org.br

Sobre a EAF

A Entidade Administradora da Faixa (EAF) é uma instituição sem fins lucrativos criada por determinação da Anatel e vinculada ao Ministério das Comunicações. Entre suas atribuições estão a limpeza da faixa de 3,5 GHz, essencial para a operação do 5G no país; a execução dos programas Siga Antenado e Brasil Antenado; a implantação das infovias na região amazônica, para expandir a infraestrutura de telecomunicações no Norte do Brasil; e o desenvolvimento das redes privativas de comunicação para o Governo Federal.

Saiba mais: www.brasilantenado.org.br