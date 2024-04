Senador Eduardo Gomes discute Inteligência Artificial em São Paulo

Por Redação

O Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos – CE Brasil, promoveu em parceria com o Instituto de Estudos em Ciências Sociais – IE, um encontro de pensadores de várias áreas do conhecimento para discutir Inteligência Artificial. O palestrante convidado foi o senador Eduardo Gomes, PL/TO, presidente da CCDD – Comissão de Comunicação e Direito Digital do Senado.

O senador discorreu sobre o andamento dos trabalhos na comissão e na CTIA, comissão temporária na qual é o relator. Após sua fala, abriu o debate, com a participação de especialistas e interessados no assunto e esclareceu ponto a ponto as questões apresentadas.