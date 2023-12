BRK é multada em mais de R$ 1 milhão à BRK por danos ambientais pela Prefeitura de Gurupi

Prefeitura de Gurupi, por meio da Diretoria de Meio Ambiente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, aplicou duas multas à BRK Ambiental por poluição ambiental e por operar a rede de esgoto sem a devida licença ambiental, somando R$ 1.025.000,00 (Um milhão e vinte e cinco mil reais). A multa foi aplicada após fiscais do Meio Ambiente constatar danos ambientais após transbordamento da rede de esgoto nas proximidades do córrego Pouso do Meio, na altura da ponte com a Avenida Goiás, no dia 26 de novembro.

Ao constatar as irregularidades, a concessionária foi notificada para regularizar imediatamente as condições que levaram ao incidente e multada.

A Administração Municipal reitera a importância do desenvolvimento da cidade de forma sustentável e responsável.

O diretor de Meio Ambiente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Diego Rocha, destaca que a preservação ambiental é uma prioridade e a gestão está comprometida em assegurar que todas as empresas operando no Município cumpram rigorosamente as normas ambientais. Reforça também que a Prefeitura, por meio dos órgãos responsáveis, está acompanhando de perto as atividades da BRK, buscando prevenir incidentes. “A população pode confiar que a Administração Municipal está atenta para impedir danos ao meio ambiente e promover a qualidade de vida dos cidadãos”, disse.

Diego Rocha destaca a importância da colaboração da comunidade no monitoramento ambiental, incentivando a denúncia de práticas prejudiciais ao meio ambiente. “Juntos, poderemos construir uma cidade sustentável e preservar nosso meio ambiente”, destacou.

Relembre

No domingo, 26 de novembro, fiscais de Meio Ambiente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico receberam a denúncia de transbordamento de esgoto nas proximidades do córrego Pouso do Meio, na altura da ponte com a Avenida Goiás. De imediato, a equipe foi ao local e ao constatar o dano, os fiscais notificaram e autuaram a BRK, concessionária responsável pelo tratamento do esgoto. Além da autuação, a empresa foi responsabilizada por realizar os reparos para evitar maiores incidentes.