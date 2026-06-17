Caça às bruxas ou reorganização administrativa? Exonerações ampliam tensão política entre Hormides e José Salomão em Dianópolis

Da Redação

O ambiente político em Dianópolis, na região Sudeste, vive um dos momentos mais delicados desde a transição de comando ocorrida no final de março. O que antes era visto como uma aliança sólida entre o ex-prefeito José Salomão e o atual prefeito Hormides Rodrigues Neto passou a ser alvo de questionamentos após uma série de mudanças promovidas na estrutura administrativa do município, incluindo demissões de pessoas ligadas diretamente ao ex-prefeito petista.

José Salomão deixou a Prefeitura para se dedicar ao projeto político de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026. Com sua saída, Hormides Rodrigues assumiu o comando do Executivo municipal com a missão de dar continuidade à gestão. No entanto, as recentes exonerações e substituições de servidores considerados ligados ao grupo do ex-prefeito têm alimentado especulações sobre um possível desgaste na relação entre os dois líderes.

Nos bastidores, aliados de Salomão afirmam que as mudanças atingiram cargos estratégicos da administração e também prestadores de serviços que participaram da construção política do grupo vencedor nas últimas eleições. A situação tem provocado desconforto entre lideranças locais e gerado preocupação quanto aos reflexos dessas decisões no cenário político do município.

O assunto ganhou ainda mais repercussão diante dos rumores de novas exonerações nos próximos dias. Servidores e apoiadores acompanham o cenário com expectativa e apreensão, enquanto crescem as interpretações de que a Prefeitura estaria passando por uma reconfiguração política interna.

A discussão também envolve diferenças partidárias. José Salomão é filiado ao Partido dos Trabalhadores, enquanto Hormides Rodrigues integra o União Brasil. Apesar da convivência política entre os grupos durante a gestão, as recentes movimentações têm levado observadores a questionar se a aliança construída nos últimos anos permanece intacta.

Para parte da população, as exonerações podem representar uma reorganização natural de uma administração sob nova liderança. Para outros, os acontecimentos indicam um processo de afastamento político que pode impactar diretamente a articulação do grupo de José Salomão para as eleições de 2026.

Enquanto não há um posicionamento público que esclareça os rumos da relação entre os dois grupos, a principal pergunta que circula nos bastidores da política dianopolina permanece sem resposta: as mudanças fazem parte de uma simples reorganização administrativa ou representam o início de um rompimento político entre Hormides Rodrigues e José Salomão?

Os próximos movimentos dentro da Prefeitura poderão definir não apenas o futuro da gestão municipal, mas também o equilíbrio das forças políticas que disputarão espaço no Tocantins nos próximos anos.