Cacique Raoni Metuktire visita o Tocantins para ministrar palestra em curso de mestrado e doutorado da ESMAT

Por Wesley Silas

O renomado líder indígena, Cacique Kayapó Raoni Metuktire, estará em destaque no próximo dia 21 de maio, às 14h, no auditório do Tribunal de Justiça do Tocantins. Sua presença é fruto do convite do Diretor Geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense, Desembargador Marco Villas Boas, para ministrar uma palestra de grande relevância aos alunos e ex-alunos dos cursos de mestrado e doutorado da ESMAT.

A palestra será uma oportunidade única para os presentes explorarem temas cruciais como a preservação do meio ambiente, os direitos humanos e a importância dos povos indígenas. Raoni Metuktire, reconhecido internacionalmente por sua incansável defesa dessas causas, será homenageado durante o evento por seus valiosos serviços à humanidade e ao povo brasileiro.

O Procurador Federal Lusmar Soares Filho enfatizou a significância da presença de Raoni no Tocantins, destacando que sua participação marca um passo importante nas discussões sobre o aquecimento global e suas consequências devastadoras. Alertando há mais de meio século sobre os perigos do desmatamento, da destruição das florestas e da exploração desenfreada das áreas indígenas, Raoni é uma voz imprescindível nos debates ambientais globais.

“Durante mais de meio século, Raoni vem alertando o mundo se não parar os desmatamentos, a devastação das florestas, a construção de hidroelétricas, ferrovias e exploracoes de garimpos nas areas indígenas, tragédias ambientais, como no Rio Grande do Sul, eram previsíveis. Isso fez Raoni ser reconhecido internacionalmente e onde haver conferência sobre o clima, ele é o centro do debate, pois seus conhecimentos tradicionais, sua experiência de vida como homem da floresta muito contribui para explicar o que está acontecendo hoje no planeta”, disse Lusmar.

Embora sua agenda internacional seja intensa, com compromissos em Roma e nos Estados Unidos, Raoni prioriza sua participação neste evento no Tocantins. Sua chegada será celebrada por delegações de diversas etnias, evidenciando a união e diversidade cultural dos povos indígenas. Mais de 200 indígenas são esperados para o evento, cada um representando suas tradições e rituais através de pinturas corporais e danças culturais.