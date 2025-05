Campanha IPTU Premiado 2025 pretende superar 60% de adimplência, avalia secretário de Finanças

A Prefeitura de Gurupi promoveu no Shopping Araguaia, nesta quarta-feira, 14 de maio, o lançamento oficial da campanha IPTU Premiado 2025. A iniciativa busca incentivar a adimplência do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) por meio de prêmios atrativos, como um carro zero km e uma motocicleta, entre outros.

Por Wesley Silas

O secretário municipal de Planejamento e Finanças, Lucas Lemes, destacou o sucesso da arrecadação municipal, evidenciado pela adimplência de quase 60% no ano anterior. Ele ressaltou a conscientização dos cidadãos de Gurupi, que compreendem o retorno dos tributos em melhorias públicas e obras. “Esperamos que a campanha deste ano motive ainda mais contribuintes a manterem suas obrigações em dia”, afirmou. Lemes aproveitou a ocasião para comentar o debate na Câmara de Vereadores sobre a revisão da planta de valores da cidade, destacando a importância da participação social nesse processo.

Os prêmios serão sorteados durante o aniversário da cidade, no dia 14 de novembro. Veja os prêmios:

1. Veículo Argo Drive 1.0, zero km

2. Motocicleta Shineray 175 EFI125 cc, zero km

3. Smart TV LED 4K UHD 65”

4. Notebook Dell Inspiron 15,6”

5. Celular Samsung Galaxy A54 5G

Lucas Lemes enfatizou a importância da campanha para reconhecer o compromisso dos contribuintes que mantêm suas obrigações em dia. “Estamos felizes em reintroduzir o IPTU Premiado. Convidamos toda a população a participar do lançamento e conhecer mais sobre esta iniciativa”, disse.

A campanha, regulamentada pelo Decreto nº 0737/2025, é destinada a todos os contribuintes com imóveis em Gurupi que estejam adimplentes com o IPTU até 1º de setembro. Cada contribuidor receberá automaticamente um “número da sorte”, validando sua participação nos sorteios vinculados à extração da Loteria Federal.