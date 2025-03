Campeonato Tocantinense: TJD suspende partida entre União e TEC pela semis após acatar pedido de Gurupi, Araguaína e Batalhão

da redação

O Tribunal de Justiça Desportiva do Tocantins (TJD-TO) acatou a solicitação de Gurupi, Araguaína e Batalhão, e suspendeu, nesta terça-feira, o jogo de ida da semifinal entre União e Tocantinópolis. As equipes se enfrentariam, nesta quarta-feira. O pedido mira a escalação irregular do defensor Sheik, do União, que foi a campo contra Tocantinópolis e Bela Vista, respectivamente. Com isso, o jogo fica suspensão até o julgamento do caso que está previsto para quinta-feira, às 19h.

Apesar da ação dos clubes no TJD, o jogador, que teria contabilizado três amarelos na 5ª rodada, foi envolvido em um erro de comunicação do árbitro da partida com a súmula. O árbitro na ocasião foi Fernando Henrique Alcântara. O cartão foi aplicado no confronto contra o Araguaína.

Apesar de ter feito boa partida, o árbitro não foi preciso com a súmula. Fernando Henrique relatou a punição apenas no campo “advertências”. No campo “comunicação de penalidades” não foi registrado o nome do defensor, que atuou com a camisa 15. Com isso, o jogador foi escalado nos dois jogos seguintes contra Tocantinópolis e Bela Vista.

O clube informou, através da assessoria, que o atleta só foi relacionado após consulta à Federação Tocantinense de Futebol (FTF). A entidade teria dado aval para a relação do jogador contra o Tocantinópolis, em jogo atrasado da 2ª rodada.