Cantor e compositor Genésio Tocantins reage bem após Acidente Vascular Cerebral

Por Redação

Internado desde sexta-feira, 26, no Hospital Geral de Palmas (HGP), após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), o nosso cantor e compositor Genésio Tocantins reage bem ao tratamento a que vem sendo submetido. De acordo com o boletim médico, passado a familiares e amigos na tarde deste sábado, 27, ele conseguiu se alimentar com vitamina, os pés desincharam mais e seu semblante está bem melhor do que ontem. Além do AVC, Genésio tem uma insuficiência cardíaca que vem sendo acompanhada e tratada.

Mesmo sem falar, ele demonstra compreender o que lhe dizem e se emocionou ao receber visitas de familiares e amigos e ao tomar conhecimento da preocupação, orações e torcidas por sua recuperação de muitos do Tocantins, Goiás, Brasília, de outros estados e até do Exterior. São amigos, artistas, jornalistas e fãs que buscam informações e hipotecam solidariedade a Genésio.

Desde ontem, o Governo do Estado através da Casa Civil, das Secretarias da Saúde e da Cultura (Secult) vem dando total apoio ao músico e familiares. Com o aval do governador Wanderlei Barbosa, os secretários Deocleciano Gomes, Carlos Felinto e Tião Pinheiro acompanham pessoalmente as providências que se fazem necessárias e os votos de pronta recuperação do artista.