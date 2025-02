Cardiologistas do Medical Palmas apresentam técnica inovadora em congresso europeu de cirurgia vascular

Por Redação

O Tocantins marcou presença no cenário médico internacional com uma importante contribuição no LINC 2025 (Leipzig Interventional Course), um dos maiores congressos de cirurgia vascular da Europa, realizado em Leipzig, Alemanha. Durante o evento, que ocorreu recentemente, o cardiologista do Medical Palmas, Bernardo Kremer apresentou um tratamento inovador para dissecção aórtica. O método é caracterizado por ser minimamente invasivo, rápido, seguro e permitir alta precoce dos pacientes, desenvolvido em parceria com o cardiologista Marcello Augustus.

Durante a ocasião, os especialistas compartilharam uma técnica pioneira desenvolvida por sua equipe na hemodinâmica. A técnica, que é inédita, despertou interesse na comunidade científica internacional, recebendo amplo reconhecimento durante o evento.

Essa não foi a primeira vez que os médicos representaram o Tocantins em um dos principais congressos da Medicina Intervencionista. Em outubro de 2024, os cardiologistas também apresentaram durante o TCTMD 2024, o maior congresso de Cardiologia Intervencionista do mundo, um caso de sucesso realizado no Medical.

Para o CEO do Medical Palmas, Guilherme Coutinho, a presença dos especialistas nesses eventos reforça o avanço da Medicina do Estado e sua contribuição para inovações no tratamento de doenças cardiovasculares. “O que, consequentemente, consolida o Medical como um polo de excelência na área cardiológica do Estado e do País”, reforça.