Cerimônia Regional de premiação da Obmep é realizada em Gurupi

Por Redação

Foi realizada na última quinta-feira (22) no Centro Cultural Mauro Cunha de Gurupi a cerimônia de premiação da 18a Olimpíada de Matemática (OBMEP – Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas e Privadas de 2023)

A Cerimônia é uma realização conjunta da Universidade Federal do Tocantins com a Superintendência Regional de Ensino (SRE).

A OBMEP, uma ação nacional voltada para as escolas públicas e privadas do Brasil, é coordenada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada –IMPA, com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática – SBM, e é financiada com recursos do Ministério da Educação – MEC e do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação – MCTI.

A SER de Gurupi é frequentemente destacada. Os alunos das escolas localizadas na região sul do estado são os campeões em medalhas.

A Regional de Gurupi obteve duas medalhas de prata e três de bronze.

A todo foram entregues 42 medalhas no nível nacional e regional

Em nível nacional, foram cinco medalhas, uma de ouro e quatro bronzes.

No âmbito regional, 37 medalhistas foram premiados, um na categoria ouro, 11 pratas e 26 bronzes no sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio.

Os professores José Edivaldo da Silva Morais Filho e Claudio Souza de Amorim foram premiados durante a cerimônia.

Adriano Rodrigues, Coordenador Regional da TO-01/OBMEP, disse que o objetivo é incentivar o estudo da matemática e revelar novos talentos na área.

“Os alunos que foram premiados em nível nacional, além das medalhas, terão uma bolsa para estudar matemática fora do horário escolar.”

Ao ingressarem no ensino superior, esses alunos terão direito a bolsas de estudo para a área de ciências exatas. Tanto na formação acadêmica quanto na pós-graduação.

Ricardo Rocha Alves, estudante de 17 anos do Centro de Ensino Médio Bom Jesus de Gurupi, é motivo de orgulho para os professores, já tendo conquistado quatro medalhas na OBMEP, incluindo uma medalha de prata em 2019, uma bronze em 2021 e durante a premiação de 2023 recebeu prata e bronze a nível regional. “O meu sentimento hoje é de orgulho e de conclusão de um ciclo. Cada prova tem objetivos diferentes, a matemática abre portas e caminhos e, se você se esforçar, vai longe”, disse o aluno de Gurupi.

O CMTO – Presidente Costa e Silva de Gurupi foi premiado com e sete alunos foram contemplados com a medalha de bronze.

O Diretor Major Nascimento participou da cerimônia representando a escola e os alunos.

Pra escola é um motivo de grande alegria essa representatividade tão grande nessa fase estadual que serve de incentivo para os alunos da escola.

O conselho que nós damos e que os alunos continuem nesse caminho, pois é um futuro para os estudantes que participam.

Matéria: Alice Dias

Fotos: Alice Dias