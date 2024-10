Clínica de Medicina Hiperbárica é inaugurada com foco no pré e pós-cirúrgico em Palmas

A clínica fica localizada no Hospital Santa Thereza e é uma parceria com a O2 Prime

Por Redação

Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) revelou que no Brasil, mais de 2 milhões de pessoas realizaram procedimentos plásticos em 2023, na qual supera o último levantamento feito pela entidade em 2018. Cada vez mais as cirurgias têm aumentado, seja por questões médicas ou estéticas. A partir disso, a cidade de Palmas recebeu mais uma aliada para o pré e pós-operatório, a Clínica de Medicina Hiperbárica.

Inaugurada nesta quinta-feira, 10, a nova clínica fica localizada no Hospital Santa Thereza, e é uma parceria juntamente com a O2 Prime, empresa especializada em terapia hiperbárica. Como objetivo principal, a clínica tem uma meta de atingir 200 atendimentos por mês, voltados especialmente para atletas de alto rendimento e também com foco na preparação e recuperação de cirurgias plásticas.

Atualmente, o Hospital Santa Thereza realiza cerca de 300 atendimentos por mês, e a inauguração da clínica irá auxiliar diretamente no tratamento personalizado para os pacientes, além de oferecer um ambiente especializado que favorece não somente a recuperação, mas também o acompanhamento pós-operatório.

De acordo com o CEO-presidente e médico urologista da Rede Medical e do Hospital Santa Thereza, Dr. Guilherme Coutinho Borges, é importante oferecer tratamentos inovadores e eficazes.

“A terapia hiperbárica não amplia somente nosso leque de opções para pacientes com doenças respiratórias e feridas de difícil cicatrização, mas também melhora a qualidade de vida daqueles que realizam procedimentos cirúrgicos”, afirmou o CEO.

“Estamos comprometidos em proporcionar um atendimento humanizado e de excelência. Com a clínica, esperamos reduzir os tempos de espera e aumentar a capacidade de procedimentos, beneficiando ainda mais a população”, finalizou Guilherme.