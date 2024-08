CMEG realiza evento de encerramento do programa de mentoria Elas por Elas

Por Redação

Aconteceu nesta terça-feira, 28, a cerimônia de encerramento do programa de mentoria Elas por Elas, da Câmara de Mulheres Empreendedoras e Gestoras de Negócios (CMEG).

O evento contou com a presença de cerca de 80 mulheres empreendedoras e mentoras voluntárias que participaram do programa de mentoria. O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac Tocantins, Itelvino Pisoni, a presidente da CMEG, Maria de Fátima de Jesus, e o conselheiro e diretor sindical da Fecomércio, Rubens Pereira, também participaram do evento.

Durante a cerimônia, o presidente da Fecomércio Tocantins, Itelvino Pisoni, destacou a importância da CMEG para as mulheres: “Hoje, no segmento empresarial as mulheres estão chegando a ser maioria nas empresas. É uma boa perspectiva para o futuro, porque alguns anos atrás não víamos muitas mulheres no mercado de trabalho, principalmente na administração de empresas. Felizmente nós estamos vendo que essa barreira foi quebrada”.

Para a presidente da CMEG, Fátima de Jesus, o programa Elas por Elas não foi apenas uma série de encontros, mas sim um espaço de crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional. “O que testemunhamos aqui é a força do exemplo, a construção de um futuro, a esperança de dias melhores onde cada uma de vocês estão, agora, mais preparadas para os desafios, inovar seus negócios e impactar positivamente suas comunidades”, disse a presidente.

Eliane Pereira Gomes, participou da mentoria e contou que para ela o programa proporcionou uma verdadeira jornada de autoconhecimento, superação e inspiração. “Esse projeto transformou realmente a minha vida. Cada tema que foi trabalhado e cada palestra me ajudaram muito. Eu sou empreendedora, mas eu ainda não descobri por onde eu vou recomeçar, mas um dia chegarei por aqui também como uma grande empresária”, destaca.

Elas por Elas

O programa de mentoria Elas por Elas tem como objetivo reunir mulheres empreendedoras que buscam a troca de experiências com as mentoras que são formadas pelas diretoras da CMEG e grandes empresárias de Palmas.

Neste projeto elas receberam semanalmente conteúdo específico de cada tema e muita troca de conhecimento. Além disso, a ideia era que elas pudessem também aplicar na prática o que iam aprendendo. Este ano o projeto contou com 8 encontros com temas relacionados ao universo do empreendedorismo feminino como: marketing, liderança e retenção de talentos, ferramentas de gestão, entre outros.

Câmara de Mulheres Empreendedoras e Gestoras de Negócios (CMEG)

A CMEG é uma entidade diretamente vinculada ao Sistema Fecomércio TO, sem fins lucrativos e de natureza privada. Tem como diretriz estruturar e apresentar propostas que promovam o desenvolvimento da mulher em âmbito econômico, empresarial, de responsabilidade social e cultural, visando a promoção de mudanças fundamentais e essenciais para o estabelecimento de políticas voltadas aos interesses das mulheres empreendedoras e gestoras de negócios do estado do Tocantins.