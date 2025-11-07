CNI aponta nove obras prioritárias para o Tocantins; estudo deveria orientar reivindicações ao ministro dos Transportes

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou em outubro o estudo “Panorama da Infraestrutura – Região Norte”, que detalha propostas para melhorar transporte, energia e saneamento nos sete estados da região. O documento identifica nove intervenções prioritárias para o Tocantins como a Transbananal que, segundo especialistas, estes estudos deveriam ter sido mais explorados e fundamentados nas demandas apresentadas ao ministro dos Transportes, Renan Filho, durante sua passagem pelo estado a caminho da COP 30.

Por Wesley Silas, com informações da Fieto

O levantamento recomenda obras consideradas estratégicas para a integração logística e o desenvolvimento econômico do Tocantins, entre as quais:

– BR-242 (Transbananal): viabilizar a construção de um trecho de 92 km entre Formoso do Araguaia (TO) e São Félix do Araguaia (MT).

– BR-010/TO (Aparecida do Rio Negro–Goiatins): concluir o trecho em obras para atender ao crescimento das safras locais.

– BR-153 (ponte sobre o rio Araguaia): agilizar a entrega da ponte que liga Pará e Tocantins.

– Conexão FICO–FIOL: garantir a interligação da Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO) com a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL) em Figueirópolis (TO).

– Hidrovia do rio Tocantins: concluir as eclusas nas usinas Luiz Eduardo Magalhães (TO) e Estreito (MA).

– Porto seco em Palmas: autorizar funcionamento de zona secundária aduaneira no aeroporto Lísias Rodrigues.

– Porto seco em Porto Nacional: instituir zona secundária aduaneira junto à plataforma multimodal da Ferrovia Norte–Sul.

– Revitalização de bacias hidrográficas: investir na recuperação de bacias como Tocantins–Araguaia para uso sustentável da água.

– Programa Norte Conectado: fortalecer a iniciativa para ampliar a infraestrutura de comunicações na Amazônia.

O estudo também aponta que 74% dos industriais da região avaliam as condições de infraestrutura como regulares, ruins ou péssimas, indicando demanda por investimentos e ações coordenadas. Observadores locais afirmam que, diante da presença do ministro dos Transportes no estado, as recomendações da CNI poderiam ter sido aproveitadas de forma mais incisiva para obter compromissos e prazos para execução dessas prioridades.

A adoção das propostas elencadas pela CNI tende a melhorar a circulação de cargas, reduzir custos logísticos e promover o desenvolvimento regional, sobretudo em setores ligados ao agronegócio e à indústria. Para efetivar as sugestões, analistas defendem maior articulação entre governo federal, Estado, municípios e setor produtivo, com definição clara de cronogramas e fontes de financiamento.

(Com informações: Confederação Nacional da Indústria — Panorama da Infraestrutura — Região Norte).