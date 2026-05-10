Trevo da Praia: Wanderlei Barbosa comenta sua ligação familiar com moradores do povoado e anuncia pacote de obras rodoviárias e pavimentação e várias regiões do Estado

Por Wesley Silas

GURUPI – Em visita ao distrito de Trevo da Praia, o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) detalhou o cronograma de infraestrutura para o estado, incluindo a pavimentação de 8 km que ligará a Avenida Goiás, no Parque Agroindustrial de Gurupi, à rodovia TO-365. Durante entrevista exclusiva ao Portal Atitude, o chefe do Executivo destacou a importância logística da região para o agronegócio e confirmou um pacote de obras em várias regiões do Estado.

Infraestrutura e Logística Regional

A obra no Trevo da Praia visa facilitar o escoamento da produção de grãos e gado, além de fomentar o turismo local. Segundo o governador, o projeto de revitalização do setor industrial de Gurupi também está previsto para este ano. A pavimentação entre o Parque Agroindustrial e o entroncamento conhecido como Trevo Pé de Galinha busca oferecer uma rota mais segura para o tráfego pesado e para os moradores da zona rural.

Barbosa também mencionou a análise de viabilidade para a interligação asfáltica entre o Trevo da Praia, Ipueiras e Brejinho de Nazaré. Embora reconheça que o cronograma depende da conclusão de projetos técnicos, ele reiterou a relevância estratégica desse eixo para a integração regional.

Cronograma de obras estaduais

O governo estadual prepara o lançamento de um pacote de intervenções em diversas regiões. Entre as prioridades listadas estão:

Região Central: Duplicação da rodovia que liga o distrito de Luzimangues à Ferrovia Norte-Sul.

Norte e Bico do Papagaio: Obras em Araguaína (setor Novo Horizonte) e na TO-010, em Araguatins.

Sudeste e Leste: Entrega da rodovia em Taipas programada para este mês e ordem de serviço para o trecho de Lizarda [03:15].

Recuperação Asfáltica: Frentes de trabalho em Centenário, Recursolândia e Itacajá.

Relação com o Legislativo e Municípios

O governador pontuou a colaboração institucional com a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, e com o deputado estadual Eduardo Fortes na viabilização de eventos e demandas locais. Ele também ressaltou seu vínculo pessoal com a comunidade do Trevo da Praia, onde possui raízes familiares, citando a presença de parentes que residem e produzem na região.

Manutenção da governabilidade

O anúncio de um pacote robusto de obras em diferentes regiões do Tocantins ocorre em um momento estratégico de gestão, visando consolidar a capilaridade política do Governo do Estado. Ao priorizar eixos de escoamento agrícola e conexões entre distritos povoados, a administração estadual busca responder a gargalos logísticos históricos. Contudo, a efetivação dessas promessas nos prazos estipulados será o principal termômetro para a manutenção da governabilidade e do apoio parlamentar na Assembleia Legislativa nos próximos meses.