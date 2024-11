Colégio de Porto Alegre do Tocantins celebra a herança cultural afro-brasileira

Por Redação

Na manhã deste sábado, 23, o Colégio Estadual Alfredo Nasser, em Porto Alegre do Tocantins, mais uma vez, promoveu um evento especial em homenagem ao dia Nacional da Consciência Negra, com o tema “Comunidades Tradicionais”.

A iniciativa teve como objetivo celebrar e resgatar a rica herança cultural afro-brasileira com a participação especial das comunidades tradicionais quilombolas São João e Lajinha, que mostraram a diversidade cultural e as tradições que permeiam suas histórias.

Além disso, os estudantes apresentaram danças, músicas, encenações teatrais e corais, proporcionando um espetáculo repleto de emoção e aprendizado, além de apresentaram a arte em artesanato a exemplo de cerâmica, barro, retalhos e outros artigos.

A data, que é uma oportunidade de reflexão sobre a luta e os direitos da população negra no Brasil, é vista como uma celebração que deve se estender por todo o ano. “O dia da Consciência Negra deve ser comemorado todos os dias do ano. Respeito não tem cor, tem consciência”, destacou a professora Nayara Ascenso, que organizou essa edição com participação de toda a comunidade escolar.

Com essa inciativa, o Colégio Estadual Alfredo Nasser se destacou ao criar um espaço para diálogo e valorização das tradições afro-brasileiras, reforçando a importância da educação e da cultura na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.