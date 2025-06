Com crescimento estimado de 3,1%, Governo do Tocantins divulga seu primeiro PIB trimestral e marca avanço na gestão pública

PIB trimestral do estado será divulgado pelo governo após o final de cada período, permitindo um monitoramento frequente da economia

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento (Seplan), apresentou, pela primeira vez, nesta quinta-feira, 12, em evento na sede do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), o Produto Interno Bruto (PIB) trimestral referente aos primeiros meses de 2025. O resultado aponta um crescimento estimado de 3,1% em comparação ao mesmo período do ano de 2024. No acumulado dos últimos 12 meses, o levantamento apresenta uma taxa de crescimento estimada de 7,1%.

A partir de agora, o PIB trimestral do estado será divulgado assim que encerrar o período equivalente, permitindo um monitoramento frequente da economia. Com a iniciativa, o Tocantins passa a integrar o seleto grupo de 16 estados que já realizam o cálculo do PIB trimestral, fortalecendo a transparência, o planejamento estratégico e o desenvolvimento socioeconômico.

O secretário de Estado do Planejamento e Orçamento, Sergislei Moura, destacou que a divulgação trimestral do PIB permitirá um acompanhamento mais preciso e contínuo dos indicadores econômicos, representando um marco na gestão do governador Wanderlei Barbosa.

“Hoje [quinta-feira, 12], lançamos o PIB trimestral do Tocantins. Estamos disponibilizando à comunidade dados confiáveis e estimativas de uma realidade próxima e palpável. O PIB é divulgado pelo IBGE [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística] com uma defasagem de dois anos, e com PIB trimestral, o Estado apresenta uma estimativa eficiente para a melhoria das políticas públicas, o direcionamento de investimentos e a atração de investidores. Tenho a segurança de afirmar que seguimos entre os estados com maior crescimento econômico do país e esse desempenho se mantém também este ano. O IBGE reconheceu o Tocantins como referência e, atualmente, estamos entre os estados brasileiros que já produzem o PIB trimestral. Essa é uma ação que integra o projeto de planejamento proposto pelo governador”, ressaltou o secretário.

O desenvolvimento da metodologia que permite a equipe econômica do Estado calcular o PIB trimestral mostra o cuidado do governo com o acompanhamento da evolução dos setores econômicos, auxiliando na tomada de decisões rápidas e melhores, já que os dados mostram quais setores estão se desenvolvendo ou enfrentando dificuldades.

O superintendente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Tocantins, Paulo Ricardo Amaral, enfatizou que a iniciativa representa para o órgão uma contribuição estratégica e o compromisso do governo com o desenvolvimento do Tocantins.

“Para além de um dado específico, a elaboração do PIB trimestral oferece informações atualizadas e representa a preocupação do governador Wanderlei Barbosa e dos gestores da Seplan com o planejamento bem estruturado e com o futuro do Tocantins. Trata-se de um compromisso que vai além da informação técnica, é um compromisso com a sociedade tocantinense e também com os próximos anos. Planejar é, acima de tudo, pensar no que o estado precisa para continuar se desenvolvendo”, pontuou o superintendente Paulo Ricardo Amaral.

Para o levantamento, a projeção considera três setores: agropecuária (lavouras permanentes, temporárias e pecuária); indústria (construção civil, indústria de transformação e eletricidade, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação); e serviços (comércio, transporte, administração pública e outros). Os dados são produzidos com base em um sistema de cálculos que analisa variações nos dados econômicos ao longo do tempo. Por isso, os resultados divulgados são considerados preliminares e podem passar por revisões posteriores, especialmente quando há atualizações na base de dados utilizada, como a publicada pelo IBGE.

A economista e gerente de contas regionais da Seplan, Grazielle Azevedo, explicou que essas atualizações são comuns em indicadores e fazem parte do processo de refinamento das estimativas.

“Estamos analisando os dados e desenvolvendo o cálculo há dois anos para que a estimativa deste primeiro PIB trimestral reflita de forma precisa o dinamismo dos setores econômicos no estado. Neste levantamento, o setor agropecuário aparece com um maior crescimento no primeiro trimestre de 2025, por conta da colheita da soja que ocorre nos primeiros meses do ano. Já no setor de serviços, o de maior participação no nosso PIB, o destaque ficou com o comércio. O setor industrial, que mais cresceu no ano de 2024, apresenta um crescimento da construção civil, mas um decréscimo no setor como um todo. Esse dinamismo é natural da economia e mostra como o Tocantins se comporta a cada trimestre, sendo o PIB trimestral uma ferramenta importante de planejamento e política pública”, detalhou a economista.

PIB trimestral

O PIB trimestral do Tocantins em 2025 totalizou R$ 24,2 bilhões. Desse montante, R$ 11,2 bilhões vieram do setor de serviços; R$ 9,1 bilhões da agropecuária; e R$ 1,7 bilhão da indústria. Houve ainda a adição de R$ 2 bilhões referentes a produtos líquidos de subsídios. Desta forma, o PIB do Tocantins registrou crescimento de 3,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. O Valor Adicionado a preços básicos também avançou 3,1%, enquanto os Impostos sobre Produtos Líquidos de Subsídios tiveram alta de 3,3%.

A agropecuária foi o setor com maior crescimento no Tocantins, no primeiro trimestre de 2025, com alta de 4,7% em relação ao mesmo período de 2024. O desempenho positivo foi impulsionado, principalmente, pela produção de soja, favorecida por boas condições climáticas, aumento da área plantada e maior produtividade. A criação de bovinos e a produção de banana e do coco-da-baía também contribuíram para o resultado.

O setor de serviços cresceu 3,3% no período, fortalecido pelas atividades de comércio (móveis, eletrodomésticos e materiais de construção), além do setor de transportes, com destaque para serviços voltados à hospedagem, logística, alimentação e outros serviços prestados às empresas. Já o setor da indústria, apesar do bom desempenho das atividades de construção civil e da indústria de transformação (produtos alimentares e produtos químicos), obteve recuo de -1,6%.

PIB acumulado ao longo de 12 meses cresceu 7,1%

O PIB acumulado nos últimos 12 meses (de abril de 2024 a março de 2025) apresentou crescimento de 7,1%, o que resultou no avanço de 7,3% do Valor Adicionado a preços básicos e de 5,5% nos Impostos sobre Produtos Líquidos e Subsídios. Com isso, o resultado nesta comparação foi de um crescimento de 10,5% para a agropecuária; 10,4% para a indústria; e 5,3% para o setor de serviços.

O impulsionamento da agropecuária no período também foi motivado por investimentos do Governo do Estado, resultando em tecnologia, abertura de novas áreas agrícolas e melhorias na infraestrutura logística. Os destaques são o aprimoramento na produção de soja, bovinocultura, milho e arroz. As atividades industriais tiveram um bom desempenho, destacando a construção civil, fortalecida principalmente pelos investimentos públicos em infraestrutura e habitação. Já dentro dos serviços, evidenciam-se o comércio e outros serviços, como os prestados às empresas e à população.

“Com o PIB trimestral, temos os dados estimados de 12 meses, contando com esse trimestre de 2025 e nove meses de 2024 e, neste acumulado, o Tocantins cresce 7,1%, comparado ao âmbito nacional. No mesmo período de 12 meses, o Brasil cresceu 3,5%, ou seja, o Tocantins cresceu mais que o dobro do Brasil. É um dos melhores números que já alcançamos. Esse desempenho mostra a força da nossa economia, com destaque para o agronegócio, a indústria e o setor de serviços. Podemos comemorar um crescimento expressivo, colocando o Tocantins em evidência no cenário nacional, especialmente entre os estados das regiões Norte e Nordeste”, salientou o titular da Seplan, Sergislei de Moura.

Parcerias

A elaboração do PIB trimestral é efetuada pelo Governo do Tocantins, por meio da Seplan, e a empresa de Consultoria e Pesquisa Econômica LTDA (Econsult), de Pernambuco, que também foi responsável pela elaboração do PIB trimestral em Goiás, Mato Grosso, Sergipe, Pernambuco, Alagoas e Ceará. Além disso, para a obtenção dos dados, conta com a parceria de secretarias estaduais, órgãos, institutos, agências e empresas, seguindo o padrão do IBGE e regras internacionais.

Presenças

Também participaram do evento de apresentação do PIB trimestral do Tocantins o secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Carlos Humberto Lima; o vice-presidente do Ruraltins, Rafael Massara; o presidente da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), Paulo Lima; representantes do grupo Energisa, da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto), da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), instituições acadêmicas como a Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), o Instituto Federal do Tocantins (IFTO), a Universidade Federal do Tocantins (UFT), representantes de empresas privadas como a VLI, entre outros empresários e autoridades.

