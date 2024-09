Com o apoio do Governo do Tocantins, atletas de Porto Nacional participam do Circuito Nacional de Badminton Top 16

Competição será realizada nos dias 5 a 8 de setembro, em Cuiabá/MT, e contará com as participações de nove jovens atletas do Tocantins

Taianne Moreira / Governo do Tocantins

Com o apoio do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria dos Esportes e juventude (Seju), a delegação estadual formada por nove atletas e dois treinadores de Porto Nacional, participa nos dias 5 a 8 de setembro, da 3ª etapa do Circuito Nacional de Badminton Top 16, em Cuiabá/MT. A fase nacional reúne os oito melhores atletas posicionados no ranking e os campeões de cada regional.

Os atletas do Tocantins participam nas categorias sub-11, sub-13, sub-15 e principal.

“É muito importante essa representação do Tocantins, pois outros Estados não terão esse privilégio. A nossa participação nas etapas regionais e nesse momento, se deve ao apoio do Governo do Tocantins, que é importante para o desenvolvimento do badminton e do esporte tocantinense”, destacou o treinador Adaziel Medrado.

Helena Xavier se prepara para o seu primeiro Circuito Nacional na modalidade.

“O esporte faz parte da minha vida e essa competição será importante para mim. Minha expectativa é muito boa, de poder viajar e conhecer outros mundos. Estou treinando bastante para poder conquistar o 1º lugar, trazer o ouro para casa e deixar a minha mãe orgulhosa”, disse a atleta da Escola Estadual Marechal Artur da Costa e Silva, de Porto Nacional, que também representará o Tocantins nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), em Recife/PE.

Leticia Gabriela, 8 anos, é uma das promessas do Tocantins no badminton e também fará a sua estreia no Circuito Nacional Top 16.

“Estou muito feliz em representar o Tocantins. Estou treinando muito para vencer. Quero trazer a medalha de ouro para o nosso Estado”, disse a atleta.

A competição será realizada no Ginásio Poliesportivo Professor Aecim Tocantins. O evento é uma realização da Confederação Brasileira de Badminton (CBBd), em parceria com a Federação Matogrossense de Badminton (FMBd). Todas as etapas do Circuito Nacional integram o Campeonato Brasileiro Interclubes.

Apoio na fase regional

Em junho, também com o apoio do Governo do Tocantins, a delegação estadual conquistou 40 medalhas (14 de ouro, 15 de prata e 11 de bronze) e o 2º lugar geral na Copa Centro Norte de Badminton, em Brasília/DF. A competição regional também reuniu equipes de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, sendo que o Tocantins garantiu a classificação dos atletas para a etapa nacional.