Combate à fome: Dep. Eduardo Fortes atende mais 50 mil famílias em 2023 com o projeto Horta Comunitária

Por Redação

Idealizado e implantado pelo deputado estadual Eduardo Fortes há mais de seis anos, o projeto Horta Comunitária atendeu em 2023 mais de 50 mil famílias de Gurupi, região Sul e Sudeste, distribuindo gratuitamente 150 toneladas de frutas, legumes, verduras e hortaliças. O projeto, que conta com 14 unidades em funcionamento, é inovador ao recuperar e dar destinação social e econômica para áreas disponíveis e sem uso específico nas cidades.

“As hortas comunitárias reduzem a insegurança alimentar das milhares de famílias atendidas, na medida que aumenta o acesso à comida – especialmente à alimentos frescos e ricos em nutrientes”, destacou Eduardo Fortes.

Ele acrescentou que famílias carentes e vulneráveis e especialmente as crianças e mães solo, são os maiores beneficiados pela disponibilidade de alimentos para o autoconsumo e pela renda acrescida pela venda da produção das hortas.

“A maioria das famílias mais vulneráveis chegam a gastar entre 50 e 60% de sua renda em comida. Os beneficiados com as hortas comunitárias podem fazer esse gasto cair para 20-30%”, finalizou o deputado.

Hortas Comunitárias

O coração do projeto está localizado no campus da UFT em Gurupi. É na sementeira, construída pelo projeto e a universidade, que são produzidas mais de 15 mil mudinhas por semana que abastecem as hortas e são distribuídas gratuitamente para a agricultura familiar da região Sul.

O projeto atende também a APAE, o Abrigo do Idoso e entidades carentes, além de contar com três Hortas Mirins. Em 2023 também doou mais de 600 toneladas de adubo orgânico para assentamos e agricultores familiares, além de realizar curso de capacitação entre várias outras iniciativas.

Outro destaque são as parcerias que a cada dia só crescem e reforçam a credibilidade e importância do projeto no combate a desnutrição e a fome no Tocantins e a melhoria a qualidade de vida das comunidades.

São parceiros a UFT Gurupi, Cooperfrigu, Fazendão Agronegócio, Mix Alimentos, Grupo Marrafon, Supermercado Quarteto, Atacadão Dia a Dia, Supermercado Beira Rio Supermercado Sempre Seis, Free Leite e Ferpam.