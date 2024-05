Comissão da Câmara aprova projeto de Carlos Gaguim destinando 20% do Funttel para formação de profissionais

Por Redação

A Câmara dos Deputados deu um passo importante para o fortalecimento do setor de telecomunicações ao aprovar um projeto de lei que destina pelo menos 20% dos recursos do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel) para a formação e capacitação de profissionais.

O projeto, de autoria do deputado federal Carlos Henrique Gaguim (União-TO), foi relatado pelo deputado Dr. Zacharias Calil (União-GO), que sugeriu algumas alterações à proposta original.

Detalhes do Projeto

O Projeto de Lei 4300/19 visa resolver um problema recorrente no mercado de telecomunicações: o descompasso entre a oferta e a demanda por profissionais qualificados. A principal modificação feita pelo relator foi em relação ao início da vigência da lei. Originalmente, Gaguim havia proposto 2020 como o marco inicial, mas o texto aprovado estabelece que os recursos começarão a ser aplicados a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte à aprovação da lei.

Declarações do Relator

“A formação e a capacitação profissionais não são uma opção, mas uma necessidade incontornável para acompanhar a vanguarda tecnológica global,” afirmou Dr. Zacharias Calil durante a sessão. Ele destacou a importância deste investimento para garantir que o setor de telecomunicações seja capaz de enfrentar os desafios atuais e futuros.

Sobre o Funttel

O Funttel foi criado para arrecadar recursos das empresas de telecomunicações e destiná-los para diversos fins, incluindo o estímulo à inovação e à capacitação de recursos humanos. Em 2023, o fundo recebeu R$ 327,9 milhões, e este novo projeto de lei visa assegurar que uma parte significativa desses recursos seja destinada especificamente para a formação de profissionais, fortificando a base de conhecimento e competência no setor.

Próximos Passos

O projeto agora segue para análise nas Comissões de Comunicação; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). A aprovação nestas comissões é crucial para que a proposta possa avançar e ser implementada, trazendo benefícios diretos para o desenvolvimento tecnológico e a qualificação profissional no setor de telecomunicações.

Impacto Esperado

O deputado Carlos Gaguim reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do setor e a capacitação dos profissionais brasileiros. A aprovação deste projeto representa um passo significativo para assegurar que o Brasil continue a acompanhar as inovações tecnológicas globais, formando profissionais capacitados para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades do mercado de telecomunicações.

Acompanhe nossas próximas edições para atualizações sobre o andamento deste importante projeto de lei e outros assuntos que impactam o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.