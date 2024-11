Comitiva do Tocantins visita Loteria do Maranhão visando implantar projeto próprio em 2025

O objetivo da agenda é conhecer modelo de gestão para fortalecer o projeto estadual que deve iniciar operações no próximo ano

Nesta quinta-feira, 21, uma comitiva do Governo do Tocantins esteve em São Luís (MA) para uma visita técnica à Loteria Estadual do Maranhão (Lotema), reconhecida como referência em boas práticas de gestão e operações no setor.

A agenda, que reuniu representantes do Comitê Integrado de Gestão, Monitoramento e Fiscalização (CIGEMF) da Loteria Estadual do Tocantins composto por servidores da Secretaria de Estado de Parcerias e Investimentos (SPI/TO) e da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), teve como principal objetivo promover um intercâmbio de experiências e aprendizado, observando de perto os modelos de sucesso implementados pela Lotema.

Durante a visita, foram abordados aspectos fundamentais do funcionamento da Loteria do Maranhão, incluindo políticas de investimento, sistemas de arrecadação e distribuição de recursos, práticas de controle interno, auditoria, e soluções tecnológicas para otimização de processos. A programação também incluiu uma apresentação sobre a história, missão, estrutura e atividades da instituição, além de um tour pelas áreas operacionais, como centros de processamento de dados, escritórios administrativos e pontos de venda.

Colaboração entre estados e fortalecimento do projeto tocantinense

A comitiva tocantinense destacou que a visita técnica é uma oportunidade valiosa para ampliar o conhecimento sobre as melhores práticas de gestão de loterias estaduais. A troca de informações fortalece a colaboração entre os estados do Tocantins e Maranhão, contribuindo diretamente para a implantação da Loteria Estadual do Tocantins, que será gerida por meio de uma concessão entre o Governo e o consórcio de empresas Lototins.

“A Lotema demonstra que uma gestão eficiente e transparente é capaz de gerar não apenas recursos financeiros, mas também impactos sociais positivos. Queremos trazer essas lições para o Tocantins e aplicá-las no nosso projeto de loteria estadual”, afirmou o secretário de Parcerias e Investimentos do Tocantins, Thomas Jefferson.

A Loteria Estadual do Maranhão (Lotema) é um serviço público gerenciado e fiscalizado pelo Governo do Estado, por meio da Maranhão Parcerias (Mapa). A iniciativa tem como objetivo gerar recursos para o financiamento de projetos sociais do Estado e fomentar a geração de empregos.

Para o servidor da Sefaz, Marcondes Martins, membro do Comitê Integrado de Gestão, Monitoramento e Fiscalização (CIGEMF) da Loteria Estadual do Tocantins, a visita da equipe técnica à Lotema foi importante para aprofundar o entendimento sobre o funcionamento das operações. “Conhecemos o modelo de gestão, as camadas de segurança e os detalhes operacionais da loteria no estado do Maranhão. Com base no aprendizado obtido aqui, pretendemos ajustar e modelar a operação da Loteria Estadual do Tocantins, adotando as melhores práticas observadas”.

Loteria Estadual do Tocantins deve iniciar operações em 2025

Através do contrato de concessão assinado entre o Governo do Tocantins e o consórcio Lototins, serão implantados pontos de vendas da Loteria Estadual em todos os 139 municípios do Estado. A iniciativa terá vigência de 20 anos e prevê o início das operações no primeiro semestre de 2025.

A parceria com o setor privado deverá gerar grandes benefícios para a sociedade tocantinense, dentre eles: o combate a apostas ilegais, geração de emprego e renda em todos os municípios, estímulo à economia, aumento de receitas públicas e financiamento de projetos sociais contemplando, especialmente, ações de incentivo ao esporte.

A visita técnica ao Maranhão reforça o compromisso do Governo do Tocantins em aplicar as melhores práticas de gestão e operação na implantação da Loteria Estadual, consolidando um modelo que alia inovação, eficiência e benefícios sociais para toda a população tocantinense.

Participaram da agenda institucional representando o Governo do Tocantins o secretário de Parcerias e Investimentos, Thomas Jefferson, o Diretor de Administração e Finanças da SPI, Thiago Vinicius Lima Duques, e os membros do Comitê Integrado de Gestão, Monitoramento e Fiscalização (CIGEMF) da Loteria Estadual do Tocantins: Álan Rickson, Marcos Roberto Moura de Souza, George Sarmento e Marcondes Martins.

Texto: Ana Franco/ Governo do Tocantins