Gurupi se torna o único município do Tocantins com autonomia plena para licenciamento ambiental fora do EIA/RIM

Decisão do COEMA habilita gestão municipal a conduzir processos inclusive em APAs, garantindo agilidade e segurança jurídica para empreendedores locais.

Por Wesley Silas

(GURUPI) – O município de Gurupi alcançou um marco inédito na gestão pública do Tocantins. A partir da Decisão nº 82/2026 do Conselho Estadual do Meio Ambiente (COEMA), a cidade é hoje a única no Estado com autonomia reconhecida para conduzir o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades que dispensam o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). A medida, publicada no Diário Oficial do Estado, permite que a prefeitura realize o controle direto sobre o impacto ambiental local, com integração direta ao sistema estadual.

Autonomia e Capacidade Técnica

A nova habilitação segue os rigorosos critérios da Resolução COEMA nº 91/2019 e abrange inclusive intervenções em Áreas de Proteção Ambiental (APA). Com isso, Gurupi assume a responsabilidade administrativa e técnica, eliminando gargalos burocráticos para negócios de pequeno e médio porte.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Diego Rocha, a conquista exigiu um esforço documental hercúleo. “O reconhecimento é fruto de um trabalho técnico intenso. Somente no último ofício de resposta ao COEMA, entregamos cerca de 450 páginas de argumentação e comprovação de aptidão”, explicou o secretário.

Integração ao Sistema Estadual

O próximo passo estratégico é a integração ao SIGAM/NATURATINS, plataforma de gestão ambiental do Governo do Estado. Gurupi tem 90 dias para apresentar o Plano de Trabalho desta migração. A unificação dos sistemas visa padronizar procedimentos, aumentar a transparência e oferecer maior segurança jurídica tanto para o poder público quanto para o investidor privado.

Até que a integração tecnológica seja concluída, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente manterá o envio periódico de informações ao Naturatins, assegurando que o desenvolvimento local siga em conformidade com as metas ambientais do Estado.

O impacto da descentralização

A conquista de Gurupi reflete uma tendência necessária de descentralização administrativa no Brasil, amparada pela Lei Complementar 140/2011, que fixa normas para a cooperação entre entes federativos em questões ambientais.