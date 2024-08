Condições para chuva e vento forte para regiões Norte e Sul do TO acende alerta para a segurança

Apesar da possível chuva para a região Norte e ventos de até 60 km/h na região Sul, restante do estado deve enfrentar temperaturas acima da média do período

Esta semana, moradores da região Norte do Tocantins podem enfrentar um fenômeno muito aguardado nesse período de estiagem: a chuva. De acordo com o Grupo Storm, empresa de monitoramento climático que atende o Grupo Energisa, há condições para chuva leve a moderada, que pode vir acompanhada de descargas atmosféricas na região. Já para a região Sul, são esperadas rajadas de vento mais intensas, com valores de aproximadamente 40 e 60km/h.

Essa variação do clima para as diferentes regiões do estado tem algo em comum: o alerta para a segurança, em especial com a elétrica. Isso, porque tanto descargas atmosféricas quanto o vento podem causar danos na rede elétrica e provocar interrupção no fornecimento de energia. No fim de semana, em Araguatins, dois postes ficaram danificados após a chuva, causando a interrupção momentânea na distribuição de energia para cerca de 600 clientes. Outros danos foram causados na região, devido o arremesso de tendas e outros objetos pelo vento. Os danos não foram maiores, devido a rápida atuação da empresa para restabelecer o fornecimento de energia e substituição das estruturas danificadas.

Para se proteger de acidentes elétricos durante esses fenômenos, é preciso tomar alguns cuidados. “A primeira recomendação é retirar os equipamentos elétricos das tomadas durante as tempestades para evitar choques elétricos. Em locais com possibilidade de enchentes ou alagamentos, é essencial deixar o disjuntor desligado e jamais tocar em fiação ou cabos rompidos”, explica a coordenadora de segurança da Energisa Tocantins, Luciana Teixeira.

Por conta da velocidade dos ventos, há possibilidade de galhos, árvores e objetos serem lançados na rede elétrica, rompendo os cabos ou quebrando postes. “Jamais tente retirar qualquer tipo de objeto da rede elétrica, pois eles podem estar energizados e causar choques e até mesmo acidentes fatais”, comenta a coordenadora. Já nos casos de descargas atmosféricas, as principais orientações são: evitar áreas descampadas, ficar longe de árvores e estruturas metálicas e não manusear equipamentos ligados à tomada durante as tempestades.

Para evitar incidentes devido os ventos, é importante evitar manter tendas e barracas armadas. Se não for possível a desmontagem, certifique-se que ela esteja bem presa ao solo, evitando que seja arremessada devido rajadas de ventos na região.

E quanto ao calor?

Para Palmas e região central do estado, a previsão é de temperatura acima da média do período, com máxima prevista em torno de 36 °C ou mais. “A Energisa está realizando um monitoramento contínuo e abrangente de toda a rede elétrica para acompanhar os efeitos do clima, pois os períodos prolongados de calor extremo afetam a rede elétrica, que opera com alta demanda de consumo”, explica o coordenador do Centro de Operação Integrado, Tony Franco.

Para evitar sobrecarga na rede no período quente, uma dica é evitar usar muitos equipamentos elétricos ao mesmo tempo. “Evite usar máquina de lavar e outros aparelhos elétricos no período noturno, quando já há muita demanda de energia, devido ao uso do ar-condicionado, por exemplo”, comenta.

