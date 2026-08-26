Coronel Barbosa intensifica agenda na região Sul do Tocantins com inauguração de comitê em Gurupi nesta quinta-feira

Por Redação

Candidato a deputado federal pelo União Brasil, o Coronel Márcio Barbosa intensifica, nesta semana, sua agenda na região Sul do Estado, com encontros com lideranças, apoiadores, representantes do agronegócio e demais segmentos, além de participação em entrevistas na imprensa.

Na terça-feira (25), Barbosa esteve em Sucupira, onde se reuniu com representantes do agronegócio para ouvir demandas e dialogar sobre os desafios e as oportunidades para o desenvolvimento da região. A agenda também passou por Peixe e Gurupi, onde participou das comemorações pelo aniversário de Dona Luiza.

Nesta quarta-feira (26), o candidato cumpre agenda em Cariri do Tocantins, com reuniões com apoiadores e lideranças, além de entrevistas para veículos de comunicação.

Já na quinta-feira (27), Barbosa inaugura seu comitê em Gurupi, localizado na Avenida Santa Catarina, entre as Ruas 3 e 4, no centro da cidade. A programação começa a partir das 19h e contará com um grande adesivaço, reunindo apoiadores e lideranças.

Entre quinta e sexta-feira, a agenda segue por Formoso do Araguaia, Araguaçu, Sandolândia, Dueré e Lagoa da Confusão, com reuniões e encontros previstos com lideranças locais.

Para Barbosa, a presença nos municípios é fundamental para construir uma candidatura próxima da população e conhecer de perto as diferentes realidades do Tocantins.

“Quero agradecer de coração a cada pessoa que tem nos recebido, participado das nossas reuniões e declarado seu apoio. Essa participação popular tem um significado muito grande para mim. É uma caminhada que está sendo construída com diálogo, com respeito e, principalmente, de forma espontânea. Temos percebido esse fortalecimento e essa adesão em todas as regiões do Estado, e isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade de representar o Tocantins com trabalho, compromisso e coragem”, afirmou.

A sequência de compromissos reforça o movimento de expansão da campanha de Barbosa, que vem ampliando sua presença nos municípios e fortalecendo alianças e apoios em diferentes regiões do Tocantins.