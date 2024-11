Corpo de homem não identificado se encontra no IML de Gurupi

da redação

Um corpo do sexo masculino, ainda não identificado e não reclamado por familiares, encontra-se no 7º Núcleo Regional de Medicina Legal (IML) em Gurupi. O corpo deu entrada no IML após falecer no Hospital Regional do município no dia 12 de julho.

De acordo com as informações, a vítima foi encontrada convulsionando na Avenida Pará, na altura da Rua 13, e encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital Regional de Gurupi (HRG), não resistindo e indo a óbito no dia 12 de julho de 2024.

O corpo trata-se de pessoa adulta, do sexo masculino com aproximadamente 60 anos de idade, cor parda, franzina, medindo entre 1,61m e 1,70m, com cabelo liso na cor preta, olhos castanhos, lábios finos, bigode e barba raspada. Vestia short, chinelo e estava sem camisa.

O corpo passou por exames necroscópicos e foi encaminhado para a câmara fria do Núcleo de Medicina Legal de Natividade. Informações que possam ajudar na localização dos familiares da vítima podem ser repassadas diretamente ao IML de Gurupi por meio do telefone (63) 99234-9672 ou presencialmente na sede do IML, a qual fica localizada no setor Cruzeiro, Gurupi, Tocantins.

Para reclamar um corpo, o familiar deve ligar no IML para checagem dos dados, depois comparecer na unidade munido de documentos que comprovem o parentesco. Em seguida o corpo é liberado, entregue à família e/ou à funerária com a devida procuração.