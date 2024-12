Crise em credenciadora de cartões prejudica postos de combustíveis no Tocantins

Por Redação

Uma crise envolvendo a credenciadora de cartões ADIQ Instituição de Pagamento SA tem causado impactos significativos em postos de combustíveis no Tocantins e em todo o país. Mais de 2.600 empresas de diversos setores foram afetadas pela apropriação indevida de cerca de R$ 450 milhões, referentes a 30 dias de vendas realizadas com máquinas da sub-adquirente I9Pay. No estado, pelo menos 15 postos associados ao Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Tocantins (Sindiposto-TO) enfrentam prejuízos que comprometem suas operações.

“Essa situação expõe uma grave falha no sistema financeiro que coloca em risco a operação de diversas empresas, não apenas de combustíveis. Estamos analisando as medidas jurídicas cabíveis que melhor atendam aos interesses dos nossos associados de maneira rápida e eficiente”, afirmou Wilber Silvano de Souza Filho, presidente do Sindiposto-TO. Ele ressalta a importância de dar visibilidade ao problema. “É fundamental que essa questão seja amplamente divulgada para que a pressão pública e das autoridades ajude na resolução.”

Postos no interior enfrentam prejuízos incalculáveis

No município de Pedro Afonso, a crise tem gerado sérias dificuldades para pequenos empresários. Patys Garrety da Costa Franco, proprietário de um posto de combustíveis na cidade, descreve os impactos diretos. “Descobri o problema quando os valores das vendas não caíram na conta. Liguei para o sindicato, que me informou sobre a situação. Minhas empresas são pequenas e não temos capital de giro suficiente para lidar com isso. Desde então, enfrentamos atrasos no pagamento de salários e tivemos que suspender as vendas a prazo, o que nos fez perder clientes antigos.”

Segundo Patys, as dificuldades também afetaram o abastecimento. “Ficamos sem combustível por vários dias porque não tínhamos como pagar à vista para as distribuidoras. O impacto financeiro e moral foi devastador. Para continuar operando, precisei recorrer a empréstimos com juros elevados, e ainda estamos aguardando a liberação de crédito por parte de uma instituição bancária. A situação é desesperadora.”

Contexto nacional

A crise da ADIQ reflete um problema mais amplo no sistema de arranjos de pagamento no Brasil. A maior parte das vendas no varejo depende do uso de cartões, e falhas como essa geram consequências graves para empresas que, sem acesso aos valores de suas vendas, enfrentam risco de inadimplência, demissões e até falência.

No Tocantins, segundo Wilber, o Sindiposto-TO segue mobilizado para auxiliar os empresários afetados e reforça a necessidade de uma solução rápida para mitigar os danos. “Estamos acompanhando de perto a evolução desse caso, buscando ações conjuntas com outras entidades para pressionar pela devolução dos valores e pelo fortalecimento da segurança no sistema de pagamentos”, conclui.