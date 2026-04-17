Cúpula do PSD se reúne em Gurupi para alinhar discursos e tentar consolidar liderança no Tocantins

Por Redação

O cenário sucessório ao Palácio Araguaia movimentou os bastidores nesta semana com a visita de Ronaldo Caiado (PSD), pré-candidato à Presidência, a Gurupi. Recepcionado pelo vice-governador e também pré-candidato ao Governo do Tocantins, Laurez Moreira (PSD), o encontro serviu para alinhar estratégias em um momento em que a disputa estadual é marcada por uma intensa guerra de pesquisas eleitorais, com diferentes institutos apontando cenários variados para os principais postulantes.

A agenda incluiu a participação na quarta edição do Farm Day, em Cariri do Tocantins. A comitiva contou com a presença do senador Irajá, presidente estadual da legenda, além de lideranças locais. O movimento busca consolidar a musculatura do PSD no sul do estado, região onde Laurez tenta converter seu capital político de ex-prefeito em vantagem nas sondagens de intenção de voto.

Intercâmbio de Gestão e Segurança Durante o encontro, Caiado — cuja gestão em Goiás apresenta índices de aprovação que fundamentam sua imagem nacional — sinalizou apoio técnico à plataforma de Moreira. A conversa evoluiu para uma proposta de colaboração na estruturação do plano de governo tocantinense, especificamente no setor de segurança pública, área que se tornou um dos principais pilares do discurso de Caiado.

Laurez Moreira destacou o modelo goiano como uma referência de combate à criminalidade que pretende adaptar ao Tocantins, caso sua candidatura prospere. Enquanto os pré-candidatos buscam demonstrar unidade, os bastidores seguem monitorando a flutuação dos números nas pesquisas, que têm sido o principal combustível para as estratégias de ataque e defesa dos grupos políticos que almejam o comando do Estado.