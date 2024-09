De autoria do deputado Gaguim, Projeto de Lei para alfabetização digital de pessoas com deficiência encontra-se em estado avançado 

Por Redação

O Projeto de Lei 2686/2021, de autoria do deputado federal Carlos Gaguim, do União Brasil, avança com o objetivo de instituir a Política Nacional de Alfabetização Digital das Pessoas com Deficiência (PNADPD). Esta iniciativa representa um marco significativo na luta pela inclusão e igualdade de oportunidades, assegurando que pessoas com deficiência tenham acesso às ferramentas digitais essenciais para sua plena participação na sociedade contemporânea.

O PL 2686/2021 propõe a criação de uma política pública voltada para a alfabetização digital, com foco na adaptação das tecnologias às necessidades específicas das pessoas com deficiência. O intuito é garantir que todos os brasileiros, independentemente de suas limitações físicas ou sensoriais, possam usufruir dos benefícios da era digital, que se tornou indispensável para o acesso à informação, educação, trabalho e lazer.

Carlos Gaguim enfatiza a relevância do projeto como uma medida crucial para a inclusão social: “Não podemos falar em igualdade de oportunidades sem considerar o acesso ao mundo digital. A PNADPD é um passo essencial para garantir que todos os brasileiros tenham as ferramentas necessárias para participar ativamente da sociedade.”

O projeto de lei está em tramitação no Congresso Nacional e reflete o compromisso do deputado em promover políticas públicas que enfrentem as desigualdades e garantam direitos fundamentais às pessoas com deficiência. O próximo passo envolve a análise nas comissões temáticas, onde Gaguim espera obter o apoio necessário para que a proposta seja aprovada e implementada em todo o país.

O avanço do PL 2686/2021 representa um esforço significativo para promover a inclusão digital e assegurar que a tecnologia se torne uma aliada na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. O deputado Carlos Gaguim reafirma seu compromisso com a luta por uma inclusão real e efetiva, contribuindo para um Brasil onde todos tenham as mesmas oportunidades de crescimento e desenvolvimento.