Defensoria Pública visita assentamento em Formoso do Araguaia afetada por incêndio florestal

Por Redação

A Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO) está prestando atendimento às famílias do Projeto de Assentamento Lagoa da Onça, no município de Formoso do Araguaia, a 303 km de Palmas, que foram atingidas por um incêndio florestal iniciado na sexta-feira última, 6.

O titular da Defensoria Pública em Formoso, defensor público Paulo Henrique Américo Lucindo, esteve nesta segunda-feira, 9, na região afetada pelo fogo e constatou que diversos hectares de plantações e animais foram queimados. Cerca de 100 famílias residem na região, mas o número de afetados ainda está sendo levantado.

Diante da situação, Paulo Henrique emitiu uma Recomendação ao município de Formoso do Araguaia para que proceda com medidas emergenciais às famílias assentadas, como cadastro social para levantamento detalhado das necessidades das famílias atingidas; abastecimento de água para os moradores e os animais sobreviventes, entre outras ações.

“Também estaremos buscando, junto aos órgãos competentes, mecanismos de assistência social para tentar minimizar os danos causados a essas famílias, bem como estabelecer um plano que vise à retomada das atividades produtivas e à restauração da segurança alimentar das famílias”, frisou o defensor público Paulo Henrique.

Os moradores relataram ao Defensor Público que o fogo se espalhou rapidamente devido ao mato seco, impossibilitando o resgate de animais como vacas e cavalos.