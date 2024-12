Denison é diplomado prefeito pela Justiça Eleitoral para gestão 2025/2028 de Lavandeira

Por Redação

Na véspera do aniversário de 29 anos de emancipação política de Lavandeira, o prefeito eleito para a gestão 2025/2028 de Lavandeira, Denison Pericles, recebeu sua diplomação pela Justiça Eleitoral na sede do Fórum de Taguatinga.

A cerimônia aconteceu na tarde desta quarta-feira, 18 e contou com a presença do vice-prefeito Flávio e dos vereadores que também foram diplomados, marcando o início oficial do novo governo.

Denison, que conquistou 53,16% dos votos válidos nas últimas eleições municipais, aproveitou a ocasião para reafirmar seu compromisso com a comunidade lavandeirense. Em seu discurso, expressou gratidão pelo apoio recebido e destacou a importância de trabalhar em conjunto para o desenvolvimento da cidade.

“Estou honrado em receber esta diplomação e agradeço a todos que confiaram no nosso projeto em especial ao prefeito Roberto César que confiou sua sucessão no nosso trabalho e à comunidade de Lavandeira pela confiança neste projeto que temos como compromisso, trabalhar incansavelmente para promover ainda mais o desenvolvimento de Lavandeira, atendendo às necessidades da população, construindo um futuro melhor para todos”, afirmou o novo prefeito.

Presente na cerimônia, o prefeito Roberto César destacou. “Um momento muito importante para Lavandeira. Desejo sucesso para essa dupla, assim como aos vereadores eleitos. Tenho certeza que farão uma gestão de resultados para a nossa cidade e tenho orgulho de passar a gestão para estes dois jovens que vão trabalhar muito por cada lavandeitense”, destacou.

A diplomação simboliza a formalização do mandato e a responsabilidade que Denison Pericles e sua equipe assumem diante da população para os próximos quatro anos. A expectativa é que a nova administração traga inovações e melhorias significativas para Lavandeira, com foco nas demandas da comunidade e principalmente no fortalecimento do turismo local

Lavandeira se destaca como um dos principais roteiros turísticos das Serras Gerais com vários atrativos materiais e belezas que encantam.