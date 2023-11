Deputado Carlos Gaguim defende fundo para preservar o Jalapão e o Cantão

Por Wesley Silas

O deputado federal, Carlos Gaguim (UB) apresentou na Câmara dos Deputados dois projetos importantes para preservação do Cantão onde encontra-se três ecossistemas: Floresta Amazônica, Pantanal e Cerrado e para o Jalapão considerado como um dos principais roteiros para quem pratica o ecoturismo e o turismo de aventura.

“São dois projetos que são o FunCantão e o FunJalapão. São dois fundos que vão fazer com que estas duas regiões possam estar recebendo recursos nacionais e internacionais para que possamos cuidar destes parques ecológicos nestas duas regiões importante para o turismo do nosso Brasil e vai fazer com que possam ser mais visitados, gerar mais emprego e renda para as nossas comunidades”, disse o parlamentar.

Sobre o Jalapão

Um dos principais roteiros para quem pratica o ecoturismo e o turismo de aventura, o Jalapão é um lugar de descobertas surpreendentes. Em plena mata de transição entre o cerrado e a caatinga, onde predomina uma vegetação rasteira similar às savanas, surgem cachoeiras, rios de águas cristalinas, corredeiras, grandes chapadas e formações rochosas de cores e formas variadas.

Neste cenário, destacam-se dunas de areias douradas, com até 30 metros de altura, o que levou o lugar a ser chamado de deserto do Jalapão. Seria um deserto, se a região não fosse também um paraíso das águas e um lugar onde a presença de flores e animais exóticos salta aos olhos. Um convite à contemplação e à aventura.

Localizado na região este do Tocantins, a 180 km da Capital, o Jalapão ocupa uma área de 34 mil km². Os municípios de Mateiros, Novo Acordo, Ponte Alta do Tocantins e São Félix do Tocantins compõem a região, que é uma unidade de conservação ambiental do Tocantins e tem temperatura média de 30º C.

Sobre o Cantão

O Cantão é uma unidade de proteção integral onde estão presentes três grandes rios, mais de 800 lagoas e onde há o encontro de três ecossistemas: Floresta Amazônica, Pantanal e Cerrado, formando um lugar sem igual em termos de biodiversidade.

As trilhas aquáticas e terrestres e a observação de pássaros e raras espécies de animais e plantas, tornam a região muito propícia ao turismo ecológico e à pesca esportiva. Compõem a região os municípios de Araguacema, Caseara e Pium.