Deputado Eduardo Fortes e ONGs realizam a 2° Feira de Adoção Animal da Assembleia Legislativa do Tocantins

Por Redação

No dia 16 de abril, às 9h, no hall de entrada da Assembleia Legislativa do Tocantins- Aleto, acontecerá a 2° Feira de Adoção Animal, uma iniciativa do Deputado Eduardo Fortes em parceria com ONGs e protetores de animais.

Cerca de 20 cães e gatos estarão disponíveis para adoção responsável. Os animais foram resgatados e agora esperam por um tutor.

“A primeira feira de adoção foi um sucesso, por isso decidimos realizar novamente”, ressaltou o deputado.

Fortes também destacou sua atuação parlamentar em prol da causa animal com a aprovação de três projetos de sua autoria, tornando-se leis estaduais no Tocantins. “Eu sempre abracei a causa animal, ano passado conseguimos a aprovação de importantes projetos, fiz o compromisso de continuar sendo a voz das protetoras dentro da Assembleia”, garantiu.

“Essa ação é muito importante e assertiva para dar visibilidade a causa animal e chamar a atenção das pessoas para uma adoção responsável e consciente, bem como dá ênfase à politicas públicas de bem-estar dos animais”, ressaltou a presidente da Associação Resgata Palmas, Natália Almeida.

No início do ano, Eduardo Fortes reuniu-se com as ONGs para discutir pautas importantes para serem debatidas, na Aleto.

Leis aprovadas

A Lei Estadual nº 3415/23 que garante o direito de fornecer alimento e/ou água aos animais que estão em situação de rua em espaços públicos.

Lei Estadual nº 4308/23 que institui o Dia da Adoção Animal, celebrado em 19 de abril.

Lei Estadual nº 4.360/24 dispõe sobre a permanência de animais de estimação em casas de repouso, asilos, clínicas geriátricas e estabelecimentos congêneres públicos ou privados