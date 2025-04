Deputado Eduardo Fortes rebate número do Emendômetro do vereador Ivanilson e mostra que já colocou mais de R$ 4 milhões para Gurupi

O deputado Estadual Eduardo Fortes (PSD) enviou uma planilha à redação do Portal Atitude em que mostra aportes financeiros ao município de Gurupi no valor de R$ 4.030 milhões destinados à Prefeitura Municipal, Sindicato Rural de Gurupi, Aniversário de Gurupi Campus da UFT, Gurupi Esportes Clube, Assentamento Vale Verde, Institutos Indesp e Gemas para Cirurgias de Cataratas e para Copa do Craque, respectivamente, e, aquisição de coleiras Calazar para o Centro de Zoonose de Gurupi.

Por Wesley Silas

Os números da planilha enviada pelo deputado o coloca como destaque no ranking entre os deputados estaduais, seguido pelo deputado Luana Ribeiro que colocou R$ 850 mil, mudando assim a colocação levantamento feito pelo vereador Ivanilson Marinho (PL) e presidente da Casa, no período de 2021 a 2024.

“Fiz questão de mostrar a planilha das emendas para mostrar para a sociedade transparência da nossa atuação parlamentar envolvendo várias áreas. As emendas de 2023 e de 2024 já estão pagas e as de 2025 tem algumas pagas e o restante estão empenhadas”, esclareceu o parlamentar.

Segundo o idealizador do Emendômetro de Gurupi, a iniciativa faz parte de um desafio e uma ferramenta útil para a sociedade acompanhar quais parlamentares estão propondo emendas e as tiveram como “pagas” no período de 2021 a 2024, quais áreas estão sendo priorizadas e se os recursos estão sendo devidamente aplicados.