Deputado Eduardo Fortes viabiliza difusão de conhecimento na Expo Gurupi

Da redação

O presidente da Frente Parlamentar da Agroindústria (FPA), deputado Eduardo Fortes, se reuniu no final da tarde desta segunda-feira, 05, em Gurupi, com o presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival, e a diretora do câmpus da Universidade Federal do Tocantins (UFT) em Gurupi, Niléia Cristina Silva. Na pauta a parceria entre a FPA, o sindicato e a UFT durante a Exposição Agropecuária de Gurupi que será entre os dias 30 de abril a 05 de maio deste ano.

“A exposição é um espaço cheio de oportunidades para adquirir conhecimento, trocar experiências e promover a difusão de tecnologia do setor da agroindústria e do agronegócio ”, defendeu o presidente da FPA.

Eduardo Fortes ressaltou ainda que “é um momento em que a universidade pode abrir as suas portas para a sociedade conhecer os trabalhos realizados no âmbito acadêmico, principalmente no ensino, na pesquisa e na extensão”.

“A parceria com a universidade é fundamental para ampliar a troca de conhecimento sobre o agro e quebrar paradigmas em relação ao setor, além de mostrar a relevância do agro para o campo e para a cidade”, comentou o presidente João Victor Stival adiantando que “teremos um espaço especial para receber professores e alunos, permitir a troca de experiências e também possibilitar lazer e diversão ao público”, finalizou ele informando que novas reuniões serão realizadas e em breve a programação será divulgada.