Deputado Federal Carlos Gaguim promove e fortalece Agricultura Familiar em Goiatins com entrega de equipamentos Agrícolas

Por Redação

Em uma demonstração de apoio decisivo à agricultura familiar na região de Goiatins, o Deputado Federal Carlos Gaguim realizou uma significativa contribuição ao Povoado de Alto Lindo. Em parceria com o Vereador Mosquitinho, foram disponibilizados um trator de 75 cavalos de potência, uma grade aradora de 14 discos e uma carreta agrícola com capacidade para 4 toneladas.

A entrega desses equipamentos essenciais, promovida na sede da Codevasf em Palmas, Tocantins, contou com a presença da representante parlamentar Elaine Christina Pinheiro Borges, em nome do Deputado. Os benefícios diretos desses recursos para a comunidade local são inquestionáveis, ampliando a capacidade produtiva e modernizando as práticas agrícolas em Alto Lindo.

Carlos Gaguim reafirmou seu compromisso contínuo com o desenvolvimento rural e o suporte aos pequenos produtores, enaltecendo o valor dos agricultores familiares para a economia local. O Vereador Mosquitinho, peça fundamental nessa conquista, expressou sua gratidão pela concretização desse avanço, destacando os impactos positivos que esses equipamentos acarretarão na comunidade.

Essa ação conjunta ilustra a importância dos líderes políticos em atender às necessidades das comunidades rurais, impulsionando o desenvolvimento sustentável e aprimorando a qualidade de vida no campo. Com a chegada desses equipamentos modernos, o Povoado de Alto Lindo se prepara para um novo ciclo de progresso e prosperidade.