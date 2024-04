Deputado Gaguim apresenta propostas abrangentes em projetos de lei em destaque nesta semana

Por Redação

O deputado Gaguim apresenta uma série de projetos de lei de sua autoria em destaque esta semana no Congresso Nacional. Com propostas que abrangem desde a melhoria da qualidade da água em piscinas públicas até medidas voltadas para a inclusão previdenciária e controle de inadimplência, o parlamentar busca soluções abrangentes para diversos desafios enfrentados pelo país.

O PL 3174/2019 destaca-se ao propor normas rigorosas para o tratamento e controle de qualidade da água em piscinas de uso público e coletivo. Com a crescente preocupação com a saúde pública, especialmente em ambientes de lazer, a proposta visa garantir a segurança e bem-estar dos frequentadores desses espaços.

Já o PL 1430/2022 visa promover avanços na área de energia elétrica ao propor alterações no Decreto-Lei n° 719/1969. A inclusão da implantação de sistemas de microgeração e minigeração distribuída de energia elétrica entre as aplicações de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) pode impulsionar investimentos em projetos de infraestrutura de pesquisa, especialmente nas instituições públicas de ensino superior e pesquisa.

No âmbito previdenciário, o PL 3413/2019 busca ampliar a proteção aos dependentes de segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). A inclusão, por determinação judicial, do menor sob a guarda do segurado como dependente, representa um avanço significativo na garantia dos direitos previdenciários.

Por fim, o PL 7733/2017 aborda uma questão crucial relacionada às locações de imóveis urbanos. A proposta visa autorizar o registro do locatário inadimplente em cadastros de restrição de crédito, fornecendo aos locadores uma ferramenta adicional para lidar com situações de inadimplência, promovendo maior segurança nas transações locatícias.